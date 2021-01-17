«Чтобы мы не забывали, что с нами был гениальный человек». В театре Горького рассказали, почему уже семь лет ставят спектакль «Песняры»

Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль «Песняры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – этим песням до сих пор подпевают миллионы. Судьба «песняра» необычна и показательна одновременно. Родом с Урала – Мулявин полюбил Беларусь и белорусов всей душой. Приехав однажды, остался здесь навсегда.

Знакомят с Мулявиным сегодня в театре Горького. Спектакль «Песняр» уже седьмой год в его афише. Мюзикл рассказывает о сложной судьбе поэта. Откуда берется музыка? Как возникают стихи? На эти вопросы отвечает самая поющая актерская труппа.