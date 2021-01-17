«Чтобы мы не забывали, что с нами был гениальный человек». В театре Горького рассказали, почему уже семь лет ставят спектакль «Песняры»
Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль «Песняры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – этим песням до сих пор подпевают миллионы. Судьба «песняра» необычна и показательна одновременно. Родом с Урала – Мулявин полюбил Беларусь и белорусов всей душой. Приехав однажды, остался здесь навсегда.
Знакомят с Мулявиным сегодня в театре Горького. Спектакль «Песняр» уже седьмой год в его афише. Мюзикл рассказывает о сложной судьбе поэта. Откуда берется музыка? Как возникают стихи? На эти вопросы отвечает самая поющая актерская труппа.
Сергей Жбанков, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Для меня это очень уважаемый человек. У нас есть мяч, который передала Светлана Александровна, с которым он проводил в больнице последние дни своей жизни. Перед каждым спектаклем за 15 минут я обращаюсь к этому проводнику и благодарю Владимира Георгиевича за то, что он сделал для нашей Беларуси, для нашего языка и наследия.
Алексей Ереньков, композитор:
С нами был не просто человек талантливый, а человек гениальный. И я в этом уверен. И мы когда-то поймем это в полной мере. Чтобы мы не забывали, что за явление было вместе с нами и ушло, к сожалению, так рано, для этого мы с большим удовольствием и огромной радостью принялись за эту работу. И сегодня спектакль делает свое дело. Он особенно молодому поколению напоминает, что есть музыка с большой буквы.
«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным – подробнее здесь.