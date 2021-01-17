Леонид Щемелёв: «Я немало сделал рисунков, но основа – это моя Родина». В память о народном художнике Беларуси

Новости Беларуси. После продолжительной болезни ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Его творчество называют летописью эпохи, а свои картины он называл «мои дневники». На его полотнах вся его долгая жизнь и те, кто был рядом: портреты известных людей, городские пейзажи и, конечно, война. Ведь он сам прошел Великую Отечественную, был ранен в бою за Мозырь. Леонид Дмитриевич нередко был гостем и наших эфиров.

Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:

Я родился в Витебске, там на одной улице жили художники. Для меня это было открытие, интересно, как люди цветом и красками распоряжаются.

На передовой человек не просто движет и стреляет. Сверху, снизу, откуда угодно идет борьба человека за жизнь. Трудно сейчас все это вспоминать и говорить. Я даже не знаю, как это все высказать. Кроме себя я видел других людей, видел несчастья, ужасы и ранения, что может война принести на то время.

Это все запечатлелось у меня потом в картинах, в живописи. Это надо почувствовать, и через эстетическое чувство потом преподносишь то, что сам удивляешься, как получилось.

Когда я делаю, я один и нет никого. Сам с собой разговариваю. Мне не нравится, потом прихожу – нравится. Я сделал и переживаю, что не интересно. А потом проходит время, и нахожу там какие-то достоинства, свои лично. Жизнь, и течение времени, и искусство среди всего этого – это красиво и сложно.