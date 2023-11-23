«У нас очень сильная школа». Пообщались с председателем Белорусского союза художников

О современном творчестве, деятельности Союза и музах поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с председателем Белорусского союза художников Глебом Отчиком.

2023 год стал знаковым для многих. В частности для Белорусского союза художников. Организация празднует 85-летие. В дни юбилея творческое объединение вспоминает самые значимые события и яркие имена.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Сегодня наша организация самая большая среди творческих союзов. Нас более тысячи человек, 10 унитарных предприятий. Наши художники выполняют полный цикл монументальных работ (скульптура, графика, живопись, декоративно-прикладное искусство) по всей стране. У нас в пяти областях есть свои представительства. И отдельно бобруйская организация.

Открылся очень интересный проект во Дворце искусств, который называется «Старшыня». Мы собрали 19 председателей, которые руководили Союзом художников. Можно увидеть срез от традиций, классики до того, к чему пришли сегодня.