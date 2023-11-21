Стартуют региональные отборы к международным конкурсам «Славянского базара»

Новости Беларуси. Региональные отборы к международным конкурсам «Славянского базара в Витебске» начинаются. Сегодня, 21 ноября, компетентное жюри примет Дворец культуры Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в прослушиваниях необходимо представить по две композиции. Участникам детского музыкального конкурса – эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке и композицию по выбору участника, которая ярко покажет его мастерство и артистические способности.