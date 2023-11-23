Прямой эфир

«13 новых треков». Певица Гюнешь рассказала о новом альбоме

23 ноября 2023 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Гюнешь.

Почему песня «Беларусы – людзі міру» произвела настоящий фурор, чем запомнился 2023-й год и какие планы на творческое будущее?

«13 новых треков». Певица Гюнешь рассказала о новом альбоме-1

Гюнешь, певица:
Скоро выходит мой альбом «Я за тобой», куда войдет 13 новых треков. Все эти песни я записала в течение двух лет. Коллеги говорят, что это много. А я думаю, что творческий человек должен выпускать песни раз в 2-3 месяца.

У меня было уже два тура по городам Беларуси. Я люблю выступать в маленьких городочках. Там такая атмосфера…

«Беларусы – людзі міру». Я видела, как молодежи нравится эта песня. Может, они не совсем вникали в текст, но там модный ритм. Они выбегали на сцену, вместе со мной пели и танцевали.

Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # Культура # Гюнешь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я не стремлюсь к современным артистам». Пообщались с музыкантом Валерием Коняхиным
21 ноября 2023 09:13

«Я не стремлюсь к современным артистам». Пообщались с музыкантом Валерием Коняхиным

Стартуют региональные отборы к международным конкурсам «Славянского базара»
21 ноября 2023 07:04

Стартуют региональные отборы к международным конкурсам «Славянского базара»

Победителя конкурса «Лістападзік» назовут 20 ноября
20 ноября 2023 07:01

Победителя конкурса «Лістападзік» назовут 20 ноября