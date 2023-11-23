«13 новых треков». Певица Гюнешь рассказала о новом альбоме

Почему песня «Беларусы – людзі міру» произвела настоящий фурор, чем запомнился 2023-й год и какие планы на творческое будущее?

Гюнешь, певица:

Скоро выходит мой альбом «Я за тобой», куда войдет 13 новых треков. Все эти песни я записала в течение двух лет. Коллеги говорят, что это много. А я думаю, что творческий человек должен выпускать песни раз в 2-3 месяца.

У меня было уже два тура по городам Беларуси. Я люблю выступать в маленьких городочках. Там такая атмосфера…

«Беларусы – людзі міру». Я видела, как молодежи нравится эта песня. Может, они не совсем вникали в текст, но там модный ритм. Они выбегали на сцену, вместе со мной пели и танцевали.