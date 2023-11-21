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«Я не стремлюсь к современным артистам». Пообщались с музыкантом Валерием Коняхиным

21 ноября 2023 09:13
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – артист, автор-исполнитель Валерий Коняхин.

Какая песня помогла победить на конкурсе международного уровня? Что лучше всего слушать по утрам и о чем юбилейная программа белорусского музыканта?

«Я не стремлюсь к современным артистам». Пообщались с музыкантом Валерием Коняхиным-1

Валерий Коняхин, артист, автор-исполнитель, член Белорусского союза музыкальных деятелей:
Название моего юбилейного концерта – «По дороге жизни», как и название диска. Туда вошли и мои песни, и на стихи других авторов. Диск можно будет приобрести на моем юбилейном концерте, который состоится во Дворце культуры Минского тракторного завода 25 ноября в 16:00.

Пообщались о юбилее в творческой карьере, творческих встречах и благотворительных концертах. Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # Культура # Валерий Коняхин # Фотофакт

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