«Я не стремлюсь к современным артистам». Пообщались с музыкантом Валерием Коняхиным

Какая песня помогла победить на конкурсе международного уровня? Что лучше всего слушать по утрам и о чем юбилейная программа белорусского музыканта?

Валерий Коняхин, артист, автор-исполнитель, член Белорусского союза музыкальных деятелей:

Название моего юбилейного концерта – «По дороге жизни», как и название диска. Туда вошли и мои песни, и на стихи других авторов. Диск можно будет приобрести на моем юбилейном концерте, который состоится во Дворце культуры Минского тракторного завода 25 ноября в 16:00.