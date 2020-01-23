«У літаратуры вельмі шмат непрадказальнага». Что читают белорусы

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор издательства «Мастацкая література» – Александр Бадак.
На какие фамилии стоит обратить внимание, которые через 50 лет станут классиками белорусской литературы и их будут учить в школе?
Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая література»:
Ніхто не ведае, што будзе праз 50 гадоў. Калі ў літаратуру прыйшоў Караткевіч, яго вельмі крытыкавалі, ніхто не мог уявіць, што сення Караткевіч, па выніках 2019 года, будзе самым папулярным беларускім пісьменнікам.
И что отдельно приятно, у молодёжи он популярен.
Александр Бадак:
Так, у моладзі. Пагэтаму, у літаратуры вельмі шмат непрадказальнага, і больш за тое, літаратура сення вельмі разнастайная.