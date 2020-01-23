«У літаратуры вельмі шмат непрадказальнага». Что читают белорусы

Александр Бадак: Так, у моладзі. Пагэтаму, у літаратуры вельмі шмат непрадказальнага, і больш за тое, літаратура сення вельмі разнастайная.

И что отдельно приятно, у молодёжи он популярен.

Что читают белорусы больше всего?

Александр Бадак:

Больш за ўсе мяне радуе тое, што ў нас чытаюць дзіцячую літаратуру, асабліва літаратуру для дашкольнікаў, для маленькіх школьнікаў, першакласнікаў. Яна запатрабаваная. Гэта гаворыць пра тое, што бацькі хочуць, каб іх дзеці чыталі – гэта вельмі важна.