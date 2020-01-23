Прямой эфир

«У літаратуры вельмі шмат непрадказальнага». Что читают белорусы

23 января 2020 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор издательства «Мастацкая література» – Александр Бадак.

На какие фамилии стоит обратить внимание, которые через 50 лет станут классиками белорусской литературы и их будут учить в школе?

Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая література»:
Ніхто не ведае, што будзе праз 50 гадоў. Калі ў літаратуру прыйшоў Караткевіч, яго вельмі крытыкавалі, ніхто не мог уявіць, што сення Караткевіч, па выніках 2019 года, будзе самым папулярным беларускім пісьменнікам.

И что отдельно приятно, у молодёжи он популярен. 

Александр Бадак:
Так, у моладзі. Пагэтаму, у літаратуры вельмі шмат непрадказальнага, і больш за тое, літаратура сення вельмі разнастайная.

«У літаратуры вельмі шмат непрадказальнага». Что читают белорусы-1

Что читают белорусы больше всего?

Александр Бадак:
Больш за ўсе мяне радуе тое, што ў нас чытаюць дзіцячую літаратуру, асабліва літаратуру для дашкольнікаў, для маленькіх школьнікаў, першакласнікаў. Яна запатрабаваная. Гэта гаворыць пра тое, што бацькі хочуць, каб іх дзеці чыталі – гэта вельмі важна.

«У літаратуры вельмі шмат непрадказальнага». Что читают белорусы-4

# Белорусская литература # Культура # Александр Бадак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»
23 января 2020 07:48

В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»

Режиссёр музтеатра: «Мамы приводят девочек на классическую оперетту, чтобы посмотрели, как себя вести, как носить костюм»
22 января 2020 09:08

Режиссёр музтеатра: «Мамы приводят девочек на классическую оперетту, чтобы посмотрели, как себя вести, как носить костюм»

Сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля презентовали сборник собственных открытий
22 января 2020 08:56

Сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля презентовали сборник собственных открытий