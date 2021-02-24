Тысячи книг и старинных рукописей, собранные воедино. Цифровой центр наследия Огинского появился в Беларуси

Три года назад подобно мелодии виртуозного музыканта в этих стенах родилась уникальная идея о создании исторического пространства доступного каждому. Инженеры-машиностроители по специальности и жадные до знаний исследователи в душе, сотрудники научной лаборатории Института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси главной темой цифровой летописи определили богатое наследие Михала Клеофаса Огинского – знаковой фигуры не только для белорусской, но и для мировой культуры.

Лилия Губич, научный руководитель проекта, заведующая лабораторией автоматизации процессов проектирования ГНУ « Объединенный институт проблем информатики Н ациональной академии наук Беларуси »: Жизнь Огинского пришлась на очень бурное время: раздел Речи Посполитой, война 1812 года и раздел Европы на Венском конгрессе. Изучали экономику, как развивалась наука, это очень интересное время – это эпоха Просвещения. Старались, чтобы это все было обосновано и научно доказано.

Через призму биографии выдающейся личности команда разработчиков показала целую эпоху. Огинского по праву можно называть соавтором масштабной работы. «Мемуары Михала Клеофаса» стали крепкой основой исторического исследования. Красной нитью воспоминания знаменитого музыканта, дипломата и политика проходят сквозь весь информационный ресурс.

Лилия Губич: Он путешествовал по Европе, был во всех странах, он был знаком практически со всеми императорами и премьер-министрами. Он дает здесь их характеристики, встречи и материалы. Имения и корни Огинских все здесь, он жил на этой земле, первым выступил, когда эта земля была в составе Российской империи, за автономию этого края. Для нас это была путеводная, мы просто шли за ним.

Наталья Муха, заместитель научного руководителя проекта, научный сотрудник лаборатории автоматизации процессов проектирования ГНУ « Объединенный институт проблем информатики Н ациональной академии наук Беларуси »: Многие материалы мы переводим с польского языка. Вот такой факт, что прапрапрадед Огинского Богдан Марциан издал первый букварь. Это издание находится уже в Лондоне.

Цифровой центр наследия Огинского с говорящим слоганом: «Жизнь... Судьба... Время...» – это тысячи книг и старинных рукописей, собранные воедино. Необычная подача материала отвечает всем современным канонам дизайна в виртуальной среде. А хронологический порядок помогает читателю не утонуть в историческом океане.

Наталья Муха:

Мы можем сказать, что сделали такой уникальный продукт, который концентрирует информацию об Огинском, об истории. Могут работать как исследователи, ученые, так могут пользоваться те же студенты.

И хоть необычный проект увидел свет совсем недавно, титанический труд его разработчиков уже был оценен по достоинству.

Наталья Муха:

В социальных сетях мы получаем отзывы и очень положительные. Такому центру обрадовались наши коллеги из Литвы.