«Ты должен расположить к себе аудиторию, а потом задавать им шутки». Гавриил Гордеев рассказал о своей работе в Comedy Club и на ТНТ 4

Сегодня мы беседуем с шоуменом, экс-резидентом «Comedy club» и директором телеканала «ТНТ 4» – Гавриилом Гордеевым.

После Comedy Club у тебя было Comedy Radio. Ты его придумал, открыл, затем у тебя был маркетинг телеканала. А сейчас ты управляешь целым телеканалом, в связи с чем такие перемены? Гавриил Гордеев, шоумен:

В принципе, часть одного движения, то есть и Comedy Radio – это вылилось из моих, так скажем, выступлений, которые долгие годы длились и продолжались. И я работал с аудиторией, стоя на сцене, потом я начал работать с аудиторией через передатчик, потом я начал заниматься маркетингом телеканала «ТНТ» и тоже продолжал работать еще с большей аудиторией. Сейчас управляю телеканалом «ТНТ 4» и делаю развлечения еще для большей аудитории.

Долгое время вас называли просто «Гавр». Гавриил Гордеев:

И сейчас так называют. Меня сразу же веселит, когда меня Гавриил Юрьевич начинают называть. Я до сих пор во всех письмах, то есть в официальных или неофициальных, всегда подписываюсь «гавр». Стараюсь всегда с маленькой буквы.

«Король – контент, который можно смотреть везде»: Гордеев и Цаллаев о «Зомбоящике», КВН и шоу «Деньги или позор» Насколько ты строгий руководитель? Гавриил Гордеев:

Я очень мягкий руководитель, как бы я не руководитель-начальник, я руководитель-наставник. Но если я 2 раза показал, и потом без меня это не стало автоматически происходить так, как должно быть, так, как я считаю, что должно быть, то у меня начинают возникать недовольства. Каждый сотрудник по-своему профессионал, и мне то ли везет, то ли умудряемся вместе с людьми контакт находить чуть на более искреннем уровне. Как-то у меня редко бывает такое, что появляется какой-то сотрудник, которым я недоволен, а он вот у меня работает, и я вот прям переживаю: что это он у меня работает?!

То есть сотрудники – скорее друзья, скорее близкие люди, нет? Гавриил Гордеев:

Нет. Близость присутствует на уровне теплых человеческих нормальных отношений, потому что только в такой атмосфере можно делать какие-то невероятные сложные вещи. О чем вы украдкой грустите, вспоминая свои будни в Comedy Club? Гавриил Гордеев:

На самом деле, чтобы грустить, нет ничего такого. И тогда было хорошо, и сейчас хорошо. У меня нет такого, что был резкий какой-то переход, резкая какая-то грань между гастролями и т.д. Я больше выступал, но когда ты больше выступаешь, тебе не хватает времени на другое. Сейчас мне хватает время на все. И все, наоборот, круто!

Можно ли сказать коротко, что юмор – это тогда и сейчас ваша профессия? Гавриил Гордеев:

Моя профессия – это коммуникация. Мне важно, чтобы у тебя дернулись уголки губ, чтобы ты улыбнулась. Мне важно, чтобы ты начала смотреть мне в глаза, чтобы ты начала воспринимать то, что я говорю так, как я это действительно доношу. И я начинаю видеть, что ты немножко скучаешь, я начинаю менять, я начинаю по-другому разговаривать. Я начинаю замечать, что я походу перебарщиваю со своим эго и гордыней, начинаю хвастаться, я начинаю затихать и искать подход. Т.е. аудиторию надо держать – это крутая история, это коммуникация.

К критике у тебя какое отношение? Гавриил Гордеев:

К критике отношусь нормально, это прикольное испытание и его нужно постоянно проходить. Игнор – это не вариант реакции на какую-то критику. Когда ты игнорируешь – это значит, что ты возгордился и не можешь в себе что-то исправить, что-то изменить. Есть ли темы, над которыми смеются абсолютно все? Гавриил Гордеев:

Над отношениями мужчины и женщины смеются всегда все во все времена. Это вечная тема. Как любовь в целом – вечная тема для художественного произведения, также и ответвления, те ситуации, которые возникают по причине любви, в юморе тоже имеют большое значение. Можно несмешную изначально шутку сделать смешной? Доработать как-то, может ее иначе подать? Есть ли какие-то секреты? Гавриил Гордеев:

Простой пример – может быть хороший какой-то анекдот, к тебе подойдет на улице незнакомый человек расскажет этот хороший анекдот и ты отреагируешь: непонятно, зачем подошел ко мне незнакомый человек? Но при этом этот же анекдот тебе расскажет твоя подруга, ты будешь ухохатываться, ты повеселишься. Она еще с какими-то конъюнктурными красками для тебя расскажет на примере чего-нибудь, со своими ужимками, которые тебе уже знакомы. И это тот момент, что шутка, которая рассказана другом, она работает, она лучше работает и она смешнее. Ты должен расположить к себе аудиторию, а потом задавать им шутки. Если не расположил, то они тебя слушать не будут. Вы снялись в кино – это комедия «Zомбоящик». Расскажите об этом. Гавриил Гордеев:

Я не актер, я просто парень, который может пошутить. Сам придумал – сам пошутил. Сам придумал, может быть, не всегда пошутил, что-то интересное рассказал. Я вот из этих. Да, у меня есть какие-то характерные черты, которые я могу актерски отыграть, но это не будет выглядеть как-то шедеврально и гениально. Я это здраво оцениваю. В «Zомбоящик» я оказался под определенный образ, под определенную историю, и это круто и прикольно!

С какой установкой зрителю нужно идти на этот фильм? Гавриил Гордеев:

Если тебе 18 лет, бери друзей и иди, посмотри, потому что компанией такие вещи воспринимать очень правильно. Чтобы испытать эту эмоцию нужно с несколькими своими друзьями здесь и сейчас, а не так, чтобы я посмотрел и потом тебе пересказал, потом жду. Ты сходила, ну что, как посмотрела? А вот именно одновременно смотреть. Это круто!

Это высоко юмористическая история, но это не высоко художественная история, то есть там нет как таковой драматургии, как такового сюжета. Это набор очень смешных актуальных историй, при этом есть смысл. Нет смысла в самом сюжете, но смысл в том, что это большой фильм-самоирония. Люди, которые делают телевидение, посмеялись над телевидением как следует.

Гавриил, а что из обсуждаемых сегодня событий, которые обсуждает мировая общественность, дает благодатную почву для шуток? Гавриил Гордеев:

Все, что происходит вокруг, так или иначе имеет какие-то юмористические подоплеки. В первую очередь, нужно смеяться над собой. Если умеешь над собой смеяться, то тогда оно не зря.