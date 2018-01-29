На 83-м году ушла из жизни заслуженная артистка Республики Беларусь Нинель Богуславская

Новости Беларуси. Не стало заслуженной артистки Беларуси, эстрадной певицы Нинель Богуславской. Она ушла на 83-м году жизни. Карьера артистки началась с победы на Всесоюзном конкурсе в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через год девушка стала солисткой знаменитого в то время ансамбля «Орбита-67», где выступала с будущими «Песнярами» – Владимиром Мулявиным и Владиславом Мисевичем.

Позже судьба связала её с художественным руководителем коллектива – белорусским композитором – Измаилом Каплановым, с которым они прожили вместе почти полвека и выступали дуэтом.

Семейный альбом Нинель Богуславской и Измаила Капланова смотрите здесь.

Богуславская ушла со сцены 7 лет назад после смерти мужа. В последнее время много болела.