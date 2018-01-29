Глиняные кружки, ювелирные камни, фигуры необычных зверей: в галерее «Университет культуры» открылась выставка керамики

Новости Беларуси. «Між рукамі і полымем». В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка керамики. Организаторы молодое объединение «Гильдия керамистов». 16 абсолютно разных работ: глиняные кружки, статуэтки, ювелирные камни и фигуры необычных зверей представили как знаменитые мастера, так и начинающие художники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Софья Сивер-Духовникова, куратор выставки:

В работе отражается художник. Мы хотели видеть работы, которые отражают действительно суть керамиста, его личность, его интерес, чтобы работа максимально раскрыла своего творца.

Татьяна Урютина, мастер по керамике:

Я долго занималась исторической реконструкцией, иногда занимаюсь и сейчас. Мне очень нравится неолитическая керамика, более поздняя керамика.

Светлана Цап, председатель общественного объединения «Гильдия керамистов»:

Очень хотелось бы, чтобы появился Музей керамики в Беларуси. Следующая наша идея – создать фестиваль керамики.

Узнать больше о профессии керамиста можно встретившись с выдающимися мастерами, а авторы работ проведут мастер-классы по гончарству, лепке и росписи керамических изделий.

Выставка продлится до 8 февраля. Посетить её можно бесплатно.