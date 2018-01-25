«Король – контент, который можно смотреть везде»: Гордеев и Цаллаев о «Зомбоящике», КВН и шоу «Деньги или позор»

Шоумен, директор телеканала, продюсер Гавриил Гордеев и продюсер Давид Цаллаев в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы в Минске представляете уникальный фильм «Зомбоящик». Вы – не самые популярные артисты, представляющие компанию Comedy Club, не самые, скажем известные. Хотя, те, кто имеет отношение, вообще, к этой части шоу-бизнеса, прекрасно знают, что вы одни из самых авторитетных выдумщиков и продюсеров из тех, кто работают в Comedy Club. Потому что Давид – для тех, кто не знает – в своё время был продюсером и автором такой программы, как Comedy Woman. А сейчас продюсер «Однажды в России». А Гавриил поклонникам Comedy Club с самых первых его выпусков известный, как Гавр, совершил головокружительную карьеру за кулисами. Потому что Вы, кроме того, что запускали проект Comedy Radio…

Гавриил Гордеев, шоумен, директор телеканала, продюсер:

И до сих пор его веду.

Как генеральный продюсер. Являетесь сейчас директором телеканала ТНТ-4. Но то, что меня поразило больше всего – Вы были советником председателя правления Сбербанка по продвижению и маркетингу.

Гавриил Гордеев:

Да, было такое.

Вот это вот уникальная история.

Гавриил Гордеев:

Московского Сбербанка.

Поэтому, в общем-то, несмотря на то, что я вас попытался немножко поддеть, что вы – не известные артисты, люди вы очень деловитые в этом бизнесе.

Гавриил Гордеев:

Нам можно повыпендриваться.

О фильме «Зомбоящик»

Что касается фильма «Зомбоящик», вы в большей степени являетесь там продюсерами. Вы одну из 30 главных ролей там играете.

Гавриил Гордеев:

Да.

А Давид, всё-таки, один из продюсеров проекта?

Давид Цаллаев, продюсер:

Да, креативный продюсер.

Какая у вас роль там, Гавриил? Одна из 30 главных ролей.

Гавриил Гордеев:

У меня там несколько сюжетиков, очень важных, очень серьёзных. Без них фильм не может существовать.

Но Вы мерзкого человека играете?

Гавриил Гордеев:

Да, я играю достаточно мерзкого человека, который сдаёт свою жену в больницу. А ещё там же целая серия про взгляд. Не буду говорить, какой, потому что это надо в фильме посмотреть. Пик моей карьеры. Я считаю, что это – моя самая мощная роль в кино. И я думаю, что она – последняя. Дальше я не хочу браться и сниматься в кино, в принципе.

То есть, Вы, как Грета Гарбо, решили остановиться, чтоб все вас запомнили красивым?

Гавриил Гордеев:

Лучше быть не может просто. Для меня это – самая мощная роль.

Фильм «Зомбоящик» – это, вообще, насколько я предполагаю, наверное, что-то вроде набора новелл, разных историй?

Гавриил Гордеев:

Новелл. Но таких коротких новелл! И такое их количество.

Давид Цаллаев:

Это – новый абсолютно формат. Современный. Как мы его называли инстаграмного типа. Сейчас привыкли потреблять информацию очень быстро, со всех сторон – тут услышал по радио, здесь сказали, там пролистнул.

Гавриил Гордеев:

Тут переслали, тут ещё что-то.

Давид Цаллаев:

Письмо, социальные сети, ютубы. Сейчас столько источников информации. И юмор, в принципе, у нас сейчас похожим образом выстроен.

Гавриил Гордеев:

«Зомбоящик» – то, что получилось, это, вообще, как явление. Такой очень мощный пласт, вообще, для кинематографа. И это, действительно, кино.

Вы на полном серьёзе это говорите?

Гавриил Гордеев:

Я на полном серьёзе сейчас говорю. Потому что это – такая история, которая только в кино может существовать. Если это не в кино, то это не будет. Оно сделано именно для кино. Это – набор. Это – нет сюжета. Но, при этом, это – много «звёзд». И это очень смешно. И это сделано так, чтобы это был только юмор, только шутки. И, в целом, у всего этого есть очень большая такая подоплёка. Это – «Зомбоящик». Это – люди, которые делают телевидение, сами высмеивают телевидение, в хорошем смысле. Это – не только телевидение, там много пороков общества, так скажем, высмеивается. И это очень круто, что это именно так.

О КВН и Comedy Woman

Я помню, Давид, в своё время, блеснул в капитанском конкурсе, где рассказывал о том, как сложится его судьба: от охранника Эрнста до заместителя директора «Первого канала».

Давид Цаллаев:

Да, было.

Если и в шутку, и всерьёз – в общем-то так и сложилось.

Давид Цаллаев:

Глобально – так, как и в этом номере, и в моей жизни происходит какое-то движение из точки А в другие точки. То, наверное, так-то схоже, видимо. И, видимо, ещё близость к телевидению прослеживается. Если монологи и жизнь.

Гавриил, а Ваша команда из Перми… Вообще, Пермь принесла такое количество людей, занимающихся юмором высочайшего качества и очень парадоксального. Что у вас там происходит? У вас там, может, какое-то излучение в Перми?

Гавриил Гордеев:

Да там всё хорошо. Просто очень хочется оттуда уехать. Очень креативная среда, очень творческая. Там сложно жить, если ты – нетворческий, некреативный человек. Я в хорошем смысле.

Но Вы же объединили, с одной стороны, как бы, креатив, творчество, прекрасное чувство юмора. Но для того, чтобы работать в Сбербанке на такой важной должности, чтобы руководить радио – это нужна колоссальная собранность и ответственность.

Гавриил Гордеев:

Точно так же ребята, которые занимаются продакшном в Good Story Media, которые «Физрук», «Ольга» и «Реальные пацаны» снимают – они точно так же из тех людей, которые были просто КВН-щиками, которые выходили на сцену. Они стали сценаристами, продюсерами.

КВН – это всегда было веселье, алкоголь, девчонки, увлечения. И потом, в какой-то момент стало очень ответственной работой, требующей собранности. Вы помните, когда в вашей карьере наступил тот момент, когда: «Стоп, минуточку, это уже давно не развлечение, это уже работа».

Давид Цаллаев:

Сразу же, как только первый проект на телевидении случился. Эта ответственность… Я переехал в Москву конкретно работать в Comedy Woman, запускать его и делать. И это – ответственность. И очень сильно не хотелось облажаться. И поэтому мы до 4-5-6 утра были в офисе, что-то делали, потому что никто не понимал, как это делается правильно. И очень много ресурсов и сил отнимало. То есть, в те моменты ты начал понимать, что это серьёзно, нельзя облажаться. Там съёмочная группа из 80 человек. Девочки, которые, в принципе, зависят от тебя, зрители, которые увидят что-то хорошее или что-то ужасное. И это, конечно же, ответственность накладывало.

Но Вы же не станете отрицать, что из большого количества тех ребят, которые выходили на сцену, многие до сих пор остались такими КВН-овскими раздолбаями, а кто-то собрался и стал… Вы помните, когда у Вас это произошло?

Гавриил Гордеев:

А у меня это было как-то сразу. Потому что КВН у меня – вот он был, я понимал, что он денег не приносит. А у меня – жена, первый ребёнок. Мне надо как-то… Я понимаю, что не хочу бросать КВН, но денег-то нет. То есть, он не несёт в себе, вообще, никаких доходов. Ещё и давление со стороны родителей, которые говорили: «Чем ты занимаешься? Ты – автодорожник, строитель. Иди и строй дороги». И я начал искать способы и формы монетизации того креатива, который возникает в процессе КВН. Оттуда появились реклама, маркетинг, брендинг, нейминг – всё. Я параллельно начал это всё двигать. И потом, когда уже в КВН выступал, и в Comedy выступал, у меня параллельно вот эта Вселенная двигалась. Которая абсолютно такая же – работа с аудиторией. Поэтому меня к маркетингу, к телевидению и привёл в итоге, к созданию радио. Потому что это – тоже работа с аудиторией. Умеешь её чувствовать – значит, ты сможешь для неё что-то интересное продавать. Не умеешь, не понимаешь, что надо аудитории – значит, не из этой сферы. То же самое, что я выходил на сцену, и вот, как умудрился расположить к себе зал, вот так же, как бы, и здесь. Сделать ролик, сделать такой контент для радио или для телевидения, чтобы понять, понравится ли это 90-миллионному залу или 100-миллионному залу, который – в мире телезрители перед экранами.

Но вам на площадке смешно? Или, всё-таки, это такая серьёзная, кропотливая работа?

Давид Цаллаев:

Бывает истерика. Бывает смешно до слёз, все не могут собраться. А бывает иногда, что надо доснять. Уже 25-ый дубль, надо уже доделать. Это уже технические моменты какие-то. Нужно подводку эту записать, она необязательно должна быть смешная, а она подводит к чему-то смешному. И это уже магия, монтаж.

О видеоблоггерах и контенте

Я недавно видел, может, вы тоже видели это интервью Семёна Слепакова, где он рассуждает о видеоблоггерах и тех, кто сейчас появился в Интернете. Он говорит что-то вроде того, что: «Ещё недавно мы думали, кто же нам на смену придёт, мы сейчас самые молодые, смелые. А вот уже они появились. И эти ребята на 10 лет младше. Они, может быть, ещё ошибаются, но именно они, скорее всего, и придут на смену тому, что когда-то начиналось, как Comedy Club». Как вы считаете, действительно, всегда новая волна, свежая кровь и молодёжь будет вытаскивать и выдавливать мастеровитых. И вы чувствуете, что эти ребята уже дышат в спину? Понимаете, что ребята, которые сейчас в Интернете, в YouTube – они не из КВН.

Гавриил Гордеев:

Они, как раз, пробивают себе какой-то другой ручеёк. Но этот ручеёк настолько в том логу и будет течь. Да, туда соберётся много народу.

Не сметёт, думаете? Телевизионные шоу.

Гавриил Гордеев:

А он не может смести. Он сметёт, когда они научатся производить контент такого же уровня, условно говоря, который производится в кино. То есть, всё равно, король – контент. Контент рулит. И побеждают те люди, которые… Проверьте даже обычным Google Тренды по запросам, что самое просматриваемое в Интернете. Самое просматриваемое – это «Дом-2». Выше, чем все «Игры престолов». «Игры престолов» вот тут вот, Амиран и его «Дневник Хача» вот тут вот, а вот здесь вот – «Дом-2» просматривается в Интернете. Это – обычный Google Analytics, игрушка очень интересная. Где-то здесь – «Физрук», Comedy Club – здесь где-то. То есть, всё равно – рулит контент. Тот контент, который можно смотреть везде, неважно – телик, Интернет, телефон, кинотеатр – он, конечно, побеждает. Он, в итоге, больше всего аудитории и собирает.

Давид Цаллаев:

Контент становится лучше у этих блоггеров с каждым годом.

Гавриил Гордеев:

Ребята стараются, они всё круче и круче, они делают шоу свои. Видно, что, как только они начинают делать шоу, поступают звонки: «Ребята, помогите, пожалуйста, с продакшном. Как вы делаете? Сценарии?» То есть, мы все, как бы, рядышком находимся. Они – крутые, они – молодцы. Чем раньше они придут к тому, что, всё-таки, надо создавать нормальный, по мировым законам жанров и драматургии, контент, так они пойдут…

Вы чувствуете вливание новых, молодых ребят, которые приносят интересные, парадоксальные идеи? Или, всё-таки, в общем, как бы, больше интересных идей рождается внутри уже отработанных профессионалов?

О шоу «Деньги или позор»

Гавриил Гордеев:

Я конкретно чувствую. Мы создали проект с новыми ребятами на ТНТ-4 – «Деньги или позор», который, вообще, в новом жанре комедийного троллинга, который для России ещё не до конца понятен. Но мы гнём свою линию, потому что мы создаём… Так как мы – фанаты британского жёсткого юмора, троллинга, так скажем комедийного. И вот «Деньги или позор» на ТНТ-4 – это, как раз, создают ребята молодые. Дядя Витя – не очень молодой, который ведущий этого шоу, ему – 64 года. Но, тем не менее, он выращен на традициях британского юмора. Это шоу – такого нет. Его может позволить себе только ТНТ-4 – хулиганский, пацанский такой канал.

О детях

Что самое лучшее мы можем сделать для своих детей?

Гавриил Гордеев:

Не мешать им.

Давид Цаллаев:

Я прямо то же самое хотел сказать, с языка снял. Не то чтобы нам мешали. Нет. Поддержать, что бы они ни хотели делать. Пускай ошибаются сами. Главное, чтобы они чувствовали поддержку.

Гавриил Гордеев:

И меркантильное желание – хочется быть полезными, оказаться им полезными. То есть, то, что Вы говорите про новое поколение – в принципе, так и есть. Те дети, которые родились в период с 2000 года по 2005 год – вот они сметут когда-то всё, они скоро будут рулить. Потому что это – дети тех, которые родились с 1980 года по 1985 год. То есть, это – чисто демографическое такое исследование. Их просто много будет. И вот им хочется оказаться, быть полезными. Дети мои туда входят, в это поколение. Я стараюсь: «Давай-давай, я там дальше пригожусь как-нибудь тебе. Надеюсь».

Давид Цаллаев:

Я сейчас подумал: мне кажется, для своих детей самое лучшее, что я могу сделать – стараться быть таким, каким я хочу видеть их.

Гавриил Гордеев:

Очевидки лупишь?

Давид Цаллаев:

Я сегодня не выспался. Может быть, сейчас озарение со стороны выглядит достаточно банальным.

Позвольте пожелать успеха «Зомбоящику». Два взрослых серьёзных человека побывали у нас сегодня. Гавриил, скажите, пожалуйста, Вы сами так одеваетесь или Вам подсказывает какой-то дизайнер?

Гавриил Гордеев:

А что, что-то удивительное?

Или Вы замёрзли, или, может быть, какой-то тренд.

Гавриил Гордеев:

Ну, что – водолазка. А Вы почему в вязаном галстуке? Всё, пошёл спарринг сразу: «А ты, как будто, классно выглядишь».

Желаю успеха премьере вашей, будем рады видеть вас ещё.

Давид Цаллаев:

Я вижу – всё хорошо. Мы собрали миллиард.

Гавриил Гордеев:

Да ладно. Зачем он тебе?

Давид Цаллаев:

Ладно, не надо.