Ей было 82 года. Умерла заслуженная артистка Беларуси Нелли Богуславская
Новости Беларуси. В ночь с 27 на 28 января умерла заслуженная артистка Беларуси певица Нелли Богуславская. Ей было 82 года.
Как сообщает БЕЛТА, исполнительница скончалась после продолжительной болезни. Нелли Богуславскую похоронят на Восточном кладбище.
Певица родилась в 1935 году в Украине. В начале войны 6-летняя девочка потерялась и ее семья нашла ребенка только через два года. В 1958 году Богуславская окончила музыкальное училище в Душанбе и стала эстрадной исполнительницей.
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Через 8 лет певица победила на Всесоюзном конкурсе советской песни и стала исполнять композиции именитых авторов – Дунаевского, Глебова, Тухманова, Шаинского, Лученка.
В 1967 году под управлением Измаила Капланова был основан ансамбль «Орбита-67». В этом коллективе начинал Владимир Мулявин. Выступала в составе ансамбля и Нелли Богуславская.
Творческий дуэт стал семейным – Богуславская и Капланов поженились.
Семейный альбом Нелли Богуславской и Измаила Капланова.
Самыми известными композициями исполнителей стали песни «Ой, цветет калина», «Наследие», «История одной любви».
В 2011 году Измаила Капланова не стало. После смерти супруга Нелли Богуславская прекратила выступления.
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