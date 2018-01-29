Ей было 82 года. Умерла заслуженная артистка Беларуси Нелли Богуславская

Новости Беларуси. В ночь с 27 на 28 января умерла заслуженная артистка Беларуси певица Нелли Богуславская. Ей было 82 года.

Как сообщает БЕЛТА, исполнительница скончалась после продолжительной болезни. Нелли Богуславскую похоронят на Восточном кладбище.

Певица родилась в 1935 году в Украине. В начале войны 6-летняя девочка потерялась и ее семья нашла ребенка только через два года. В 1958 году Богуславская окончила музыкальное училище в Душанбе и стала эстрадной исполнительницей.

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