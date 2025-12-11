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Турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва проходит в РГУОР

11 декабря 2025 20:06
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Международный турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалева проходит в стенах Республиканского государственного училища олимпийского резерва. На главный трофей претендуют 10 команд, составленных из игроков 2011 года рождения, которые представляют Беларусь и Россию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва проходит в РГУОР-2

На площадке играют 14-летние ребята, а трибуны взрываются эмоциями. Главный болельщик – мама и папа, а если учесть, что в турнире принимают участие 10 команд, то зал к вечеру будет забит до отказа. 

Турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва проходит в РГУОР-4

Игры проходят нон-стоп. Участники разделены на два дивизиона и после будут стыковые поединки. Беларусь представляют три команды «Шахтер», «Минск» и «РГУОР-2011», который готовит Алексей Ковалев – главный тренер юниорской национальной сборной Беларуси.

Турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва проходит в РГУОР-6

Алексей Ковалев, главный тренер РГУОР-2011:
Данный турнир планировался в свое время как подготовка к чемпионату Европы. Но с тех пор, как мы его не играем, этот турнир стал традиционным. Это уже седьмой турнир. И он в плане подготовки команды к дальнейшим стартам и знакомству сильный. Команды все хорошие, равные. Поэтому мы тут получаем хороший опыт игровой. 

Гости приехали звездным составом. Чемпионы и призеры первенства России. Коллектив из Нижнего Новгород в прошлом году стал победителем минского турнира, сегодня этот город прислали два состава.

Турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва проходит в РГУОР-8

Иван Громов, главный тренер команды из Нижнего Новгорода:
Турнир очень великолепный. В прошлом году мы сюда тоже приезжали. Нам очень понравилось, с удовольствием. Как только в прошлом году уехали, сразу же звоню Алексею и спрашиваю, когда следующий. У вас, белорусских команд, у нас, российских, свои внутренние чемпионаты, и мы готовимся к ним. И этот турнир очень прекрасный для того, чтобы проверить свои силы, проверить возможности.

Именитым гостям хозяева приготовили теплый прием и хорошую конкуренцию.

Марина Будай, главный тренер СДЮШОР ВК «МИНСК:
Не первый год участвуем мы в этом турнире. Цель в первую очередь получить игровой опыт. Ну и если получится, конечно, занять место на пьедестале, побороться за медали. 

Иван Свидинский, игрок ВК «МИНСК:
Выступать – это очень хороший уровень, показать себя и в дальнейшем пойти куда-то в профессиональный волейбол.

Турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва проходит в РГУОР-10

Групповой этап продлится еще до пятницы, а в первый день уик-энда узнаем обладателя главного трофея.

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