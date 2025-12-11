Баскетбольный клуб «Минск» занимает 8-е место в индексе силы ЕМЛ за ноябрь

Баскетбольный клуб «Минск» занимает восьмое место в индексе силы Единой молодежной лиги за ноябрь. Наш коллектив показывает неплохую стабильность в первой половине нынешнего сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На данный момент горожане – единственные, кто второй месяц к ряду имеет в активе одинаковое количество побед и поражений – по пять. Общая статистика такая же – 10 викторий и столько же осечек. В турнирной таблице подопечные Дмитрия Колтунова располагаются на 8-й, проходной в плей-офф, позиции. Также минчане входят в топ-5 по средней результативности – более 73 очков за противостояние.

Следующий матч белорусы проведут завтра. В соперниках – молодежный состав «Локомотива-Кубани».