Прямой эфир

Фанаты финского «Хака» сожгли стадион своей команды после вылета из Премьер-лиги

11 декабря 2025 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Любовь до испепеления. Фанаты финского «Хака» сожгли стадион своей команды после вылета из Премьер-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб является 9-кратным чемпионом страны, но в текущем розыгрыше дружина выступила явно хуже ожиданий поклонников. В турнирной таблице исполнители стали последними. После этого трое малолетних устроили пожар на трибуне. 

Огонь вскоре перекинулся и на поле. Ущерб оценивается в сотни тысяч долларов. Теперь «Хаке» негде играть. Команда запустила сбор средств на поддержку. Интересная деталь – поджигателям оказалось не более 15 лет. Поэтому к уголовной ответственности их привлечь невозможно.

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Алексей Алфёров вышел в финал чемпионата мира по боксу
11 декабря 2025 18:05

Белорус Алексей Алфёров вышел в финал чемпионата мира по боксу

Сборная Беларуси по хоккею стала последней на Кубке Первого канала в формате 3х3
11 декабря 2025 18:04

Сборная Беларуси по хоккею стала последней на Кубке Первого канала в формате 3х3

Илья Протас забросил единственную шайбу «Херши» в АХЛ
11 декабря 2025 18:02

Илья Протас забросил единственную шайбу «Херши» в АХЛ