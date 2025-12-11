Любовь до испепеления. Фанаты финского «Хака» сожгли стадион своей команды после вылета из Премьер-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб является 9-кратным чемпионом страны, но в текущем розыгрыше дружина выступила явно хуже ожиданий поклонников. В турнирной таблице исполнители стали последними. После этого трое малолетних устроили пожар на трибуне.

Огонь вскоре перекинулся и на поле. Ущерб оценивается в сотни тысяч долларов. Теперь «Хаке» негде играть. Команда запустила сбор средств на поддержку. Интересная деталь – поджигателям оказалось не более 15 лет. Поэтому к уголовной ответственности их привлечь невозможно.