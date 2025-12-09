Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Чувственно и проникновенно, до глубины сердца. А ведь эти ребята еще не профессиональные артисты, а актеры студенческого театра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Уже третий год они играют в спектаклях и собирают аншлаги.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Не стоит недооценивать творчество молодых, потому что, если говорить из практики театрального искусства, крупнейшие явления театральные были созданы как раз как следствие развития, например, студийного движения, студенческие коллективы.

У нас недавно в Минске проходили гастроли театра «Мастерская Петра Фоменко». Они и вышли из недр, будем так говорить, ГИТИСа, где именно студенческие спектакли стали потом основой для формирования репертуара этого уникального явления.

Особенность этого учебного театра в том, что он репертуарный. В нем нет постоянной труппы, она обновляется из года в год. Кто-то выпускается, кто-то возвращается. Вчерашний выпускник вуза Иван Мороз уже артист Белорусского государственного молодежного театра. Но это не мешает молодому человеку совмещать службу с хобби. Признается, студенческая атмосфера не отпускает.