Прямой эфир

Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ

09 декабря 2025 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ-2

Чувственно и проникновенно, до глубины сердца. А ведь эти ребята еще не профессиональные артисты, а актеры студенческого театра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Уже третий год они играют в спектаклях и собирают аншлаги.

Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ-4

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Не стоит недооценивать творчество молодых, потому что, если говорить из практики театрального искусства, крупнейшие явления театральные были созданы как раз как следствие развития, например, студийного движения, студенческие коллективы. 

У нас недавно в Минске проходили гастроли театра «Мастерская Петра Фоменко». Они и вышли из недр, будем так говорить, ГИТИСа, где именно студенческие спектакли стали потом основой для формирования репертуара этого уникального явления. 

Особенность этого учебного театра в том, что он репертуарный. В нем нет постоянной труппы, она обновляется из года в год. Кто-то выпускается, кто-то возвращается. Вчерашний выпускник вуза Иван Мороз уже артист Белорусского государственного молодежного театра. Но это не мешает молодому человеку совмещать службу с хобби. Признается, студенческая атмосфера не отпускает.

Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ-6

Иван Мороз, артист Белорусского государственного театра, выпускник БГУКИ:
Если посчитать все спектакли, в которых я играл в учебном театре, то, возможно, это более 100 спектаклей. 

А ведь изначально Иван не планировал быть актером, хотя творчество всегда было ему близко. Он получил специальность художника-оформителя, занимался парашютным спортом и даже задумывался о небе, полетах, но судьба решила иначе.

Подробности в видео.

# Театр # Вероника Макаревич # УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» # Наталья Карчевская # Иван Мороз

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы создали клип на песню «Одинокий волк» с помощью ИИ – как это было, рассказал певец Стас Берников
09 декабря 2025 07:40

Белорусы создали клип на песню «Одинокий волк» с помощью ИИ – как это было, рассказал певец Стас Берников

Шоу «Любить кино по-белорусски» состоялось в честь Дня отечественного кинематографа во Дворце Республики
08 декабря 2025 17:44

Шоу «Любить кино по-белорусски» состоялось в честь Дня отечественного кинематографа во Дворце Республики

Она выходила на сцену – и зал замирал! Российский журналист написал книгу о Майе Плисецкой
08 декабря 2025 12:28

Она выходила на сцену – и зал замирал! Российский журналист написал книгу о Майе Плисецкой