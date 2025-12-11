Григорий Азаренок, СТВ: Вы до 2014 года ощущали, что эти персонажи, эти представители, когда это не было еще так обострено, но уже была в них ненависть к России, к русским, персонально, лично?

Роман Чегринец, председатель РНКА «Белорусы Крыма»:

Конечно, мы много выезжали, мы и в Киеве ощущали отношение даже. В рамках работы политической. Я депутатом был, причем я был депутатом от Партии регионов, которая считалась изначально пророссийской. Мы когда приезжали на съезд, я смотрел на этих людей, я говорю: это что, пророссийская, что они несут? Это, в принципе, одни и те же люди, блок Юлии Тимошенко, партия Ющенко и Партия регионов – это, в принципе, одни люди, это бизнес-партнеры, которые зашли туда. Я очень сильно в этом разочаровался и, наверное, году в 2010-м я вышел из партии, ушел в общественную деятельность.

Григорий Азаренок:

Хрестоматийный пример – это Алексей Гончаренко.

Роман Чегринец:

А Порошенко, который был министром у Януковича. Он был министром в его правительстве. И вообще Порошенко – основатель Партии регионов.

Григорий Азаренок:

Да, он был на съезде.

Роман Чегринец:

Он учредитель в документах. Мы видели эти учредительные документы. Для украинской политики поменять 20 партий за 10 лет – это нормально. Это не политика. Это просто коммерческие кланы, которые между собой за потоки сражаются. У них сейчас то же самое. Если раньше потоки были на контрабанде определенной, на разворовывание ресурсов, остатков советского наследия, сейчас – на разворовывание западной помощи.

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