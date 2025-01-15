Во Дворце искусств открылась выставка картин, которые отражают достижения Беларуси за годы суверенитета

Ола, Тростенец, Озаричи, Хатынь, а также созидательный путь современной Беларуси. Во Дворце искусств открыта выставка картин, которые показывают мемориалы и отражают выдающиеся достижения нашей страны за годы суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работах заслуженных мастеров Белорусского союза художников – значимые объекты, построенные или отреставрированные за последние десятилетия. Особое место – изображениям мемориальных комплексов. Такие экспозиции вызывают большой интерес. Только за 2024 год их было около 200. Выезжали и за рубеж. Ведь искусство – это не только память и единство нации, но и возможность укрепить культурный диалог.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Из знаковых проектов – к 80-летию освобождению Беларуси прошел во Дворце искусств, выставка с международными коллегами из России и Узбекистана, в Национальном музее Китая открыли выставку. При посещаемости в 6-7 тысяч к нам пришли 8-9 тысяч.

В ближайшее время только в Китае запланировано реализовать еще четыре проекта. А главным знаковым событием года для белорусских мастеров станет выставка к 80-летию Великой Победы – совместно с Союзом художников России.