Игорь Оловников 65 лет в музыке! Рассказываем о творческом пути народного артиста Беларуси
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
65 лет в музыке. Талантливого пианиста и органиста знают не только в нашей стране, но и за ее пределами. Народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь, профессор. Когда он садится за музыкальны инструмент, мир вокруг замирает. Герой программы – Игорь Оловников. Его с детства готовили быть музыкантом.
Игорь Оловников, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь:
У меня никто не спрашивал, кем я хотел быть. Справедливости ради могу сказать, что и я не задавался этим вопросом. Вокруг звучала музыка. Моя мама певица. У нее великолепный голос, сопрано, очень красивое. И она сделала более 100 записей на нашем белорусском радио.
Не менее известным был и его отец – Владимир Оловников. Народный артист БССР, профессор. Композитор, написавший десятки песен о войне, Родине, сделавший многое для того, чтобы белорусская композиторская школа существовала и звучала на все мировое сообщество.
Игорь Оловников:
Он занимал разные должности, но его жизнь была очень насыщенная, активная. Он был художественным руководителем филармонии, ректором консерватории 20 лет, он был руководящим каких-то органов Верховного Совета БССР, он был членом Центрального комитета.
В такой творческой и музыкальной семье рос Игорь Владимирович. К слову, единственный ребенок у родителей. Часто бывал на концертах и уже с юных лет аккомпанировал своей маме.
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