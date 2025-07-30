Игорь Оловников 65 лет в музыке! Рассказываем о творческом пути народного артиста Беларуси

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 65 лет в музыке. Талантливого пианиста и органиста знают не только в нашей стране, но и за ее пределами. Народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь, профессор. Когда он садится за музыкальны инструмент, мир вокруг замирает. Герой программы – Игорь Оловников. Его с детства готовили быть музыкантом.

Игорь Оловников, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

У меня никто не спрашивал, кем я хотел быть. Справедливости ради могу сказать, что и я не задавался этим вопросом. Вокруг звучала музыка. Моя мама певица. У нее великолепный голос, сопрано, очень красивое. И она сделала более 100 записей на нашем белорусском радио.