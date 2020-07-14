Екатерина Дулова: «24 года прошло с момента создания фонда Президента, сформировалось поколение музыкантов»

Вадим Щеглов, СТВ: Вы возглавляете фонд по поддержке талантливой молодёжи. Расскажите подробнее, сколько сегодня в этом фонде у нас учащихся и насколько реальна поддержка со стороны государства для таких людей, насколько она важна?

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Уже на протяжении многих лет я задумываюсь об одном удивительном явлении. 90-ые годы, это был 1996 год, когда надо было бы, в первую очередь, говорить о том, как восстанавливать экономику, вообще, в политике проводить какие-то генеральные линии. Возникает идея создать фонд по поддержке талантливой молодёжи. Вы знаете, хочется так сказать: а вот другой сферы, как бы, применения финансовых средств нет? И я нахожу для себя удивительный ответ. Конечно, он есть очень прямой. Связан с тем, что, конечно, появилась тенденция отъезда за рубеж. Потому что, конечно, хотелось зарабатывать деньги и быть востребованным. Но другая, и сегодня я её вижу очень чётко, и она очень грамотна. Она как-то экономически прочувствована. Понимаете? Вот я, музыкант, рассуждаю сейчас уже исключительно, как экономист.

То есть за эти годы, 24 года прошло с момента создания фонда Президента, сформировалось поколение музыкантов. Те, которые были награждены первыми, это сегодня педагоги тех, кто идёт далее. И мы сохранили колоссальное количество молодых талантливых людей в стране. Мало просто выделить средства, это реальная помощь. Вы меня спросили, оказывается ли там реальная поддержка – безусловно, это очень неплохие деньги для молодого человека, обладателя Гран-премии, например. Эта поддержка затем превращается, в общем, в очевидную тенденцию, потому что молодой человек, ощущая, что он нужен, что он увиден, он услышан, он начинает, пусть аккуратно, быть может, где-то тревожно, делать шаг на следующую ступеньку, ещё.

Победа следует за победой. Ведь мы говорили об Оксане Волковой, которая неоднократно являлась обладателем наград специального фонда, мы говорили об Иване Каризне, который 5 раз являлся обладателем Гран-премии. Понимаете, этот путь очевиден, эти люди затем становятся, действительно, уважаемыми в своём творчестве, они получают уже награды не спецфонда, потому что там ограничено возрастом – 31 год. Они получают государственные звания, почётные звания: народных, заслуженных артистов.

Вадим Щеглов:

Видите, насколько Президент был дальновидным. Хотя, 1996 год, на полках в Минске хлеба оставалось на 3 дня.

Екатерина Дулова:

Да.

Вадим Щеглов:

А тут создают систему поддержки начинающих музыкантов.

Екатерина Дулова:

Об этом идёт речь.