«Сделать фотографию неба Витебска». Несколько способов, как поучаствовать в фэсте «На семи ветрах» на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Все ближе фанфары «Славянского базара в Витебске». Торжественное открытие международного форума состоится в этот четверг, 16 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29-й фестиваль пройдет на семи площадках.

Центральными станут Летний амфитеатр и сцена, смонтированная у концертного зала «Витебск». Там пройдут взрослый и детский песенные конкурсы. А вот главные улицы города и парк Мазурино займут участники фэста уличного искусства «На семи ветрах». «Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?

Фаер-шоу, перфомансы, живые статуи, театральные постановки – задействуют в программе даже небо Витебска. Эта локация, где когда-то со своей Беллой летал Марк Шагал, станет седьмой фестивальной площадкой.

Влада Цвики, куратор фэста уличного искусства «На семи ветрах»:

Любой житель Витебска, человек, который здесь находится во время фестиваля, может сделать фотографию неба Витебска с какой-то архитектурной привязкой, чтобы это было видно, что это Витебск. И там уже полет фантазии. Можно написать «Я люблю тебя, Маша» и отправить с хэштегом «небоВитебска». Можно вклеить туда фотографию в полете любимого человека. Можно рисовать. Кто-то пишет стихи. Может, нам пришлют что-то музыкальное. Мы будем рады.