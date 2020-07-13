«Сделать фотографию неба Витебска». Несколько способов, как поучаствовать в фэсте «На семи ветрах» на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Все ближе фанфары «Славянского базара в Витебске». Торжественное открытие международного форума состоится в этот четверг, 16 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29-й фестиваль пройдет на семи площадках.
Новости Беларуси. Все ближе фанфары «Славянского базара в Витебске». Торжественное открытие международного форума состоится в этот четверг, 16 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29-й фестиваль пройдет на семи площадках.
Центральными станут Летний амфитеатр и сцена, смонтированная у концертного зала «Витебск». Там пройдут взрослый и детский песенные конкурсы. А вот главные улицы города и парк Мазурино займут участники фэста уличного искусства «На семи ветрах».
«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?
Фаер-шоу, перфомансы, живые статуи, театральные постановки – задействуют в программе даже небо Витебска. Эта локация, где когда-то со своей Беллой летал Марк Шагал, станет седьмой фестивальной площадкой.
Влада Цвики, куратор фэста уличного искусства «На семи ветрах»:
Любой житель Витебска, человек, который здесь находится во время фестиваля, может сделать фотографию неба Витебска с какой-то архитектурной привязкой, чтобы это было видно, что это Витебск. И там уже полет фантазии. Можно написать «Я люблю тебя, Маша» и отправить с хэштегом «небоВитебска». Можно вклеить туда фотографию в полете любимого человека. Можно рисовать. Кто-то пишет стихи. Может, нам пришлют что-то музыкальное. Мы будем рады.
Кстати, на время фестиваля Пушкинский мост будет переименован в «мост перфомансов». Самые зрелищные шоу здесь обещают в ночное время. Все активности бесплатны! Кстати, на участие в фэсте уличного искусства организаторы получили около 70 заявок.