«Спектакли, которые хорошо известны публике». Минский областной драматический театр в Молодечно вновь принимает зрителей

Новости Беларуси. Храм Мельпомены вновь открывает свои двери. После трехмесячного перерыва Минский областной драматический театр в Молодечно принимает зрителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Храм Мельпомены вновь открывает свои двери. После трехмесячного перерыва Минский областной драматический театр в Молодечно принимает зрителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для обеспечения мер безопасности поклонников искусства просят использовать средства индивидуальной защиты. Сейчас в театре идут репетиции. Готовится новая постановка.
Напомним, театр не принимал посетителей с марта. Спектакли показывались только в режиме онлайн. Также попробовали и новую форму показа – для самых маленьких зрителей спектакль проходил под открытым небом.
Юрий Кривенький, директор Минского областного драматического театра:
На июль у нас запланировано три спектакля. Это спектакли, которые хорошо известны нашей публике. Это премьерный спектакль «Фокусы жизни», это спектакль «Банкет», спектакль «На другі дзень Сёмухі».
Нашим зрителям по приходу в театр мы предлагаем социальное дистанцирование, маски, если у кого нет с собой. Мы рекомендуем, чтобы они находились в масках. Конечно, все условия, что касается дезинфекции помещений театра, дозаторов – всё это у нас есть. Поэтому мы готовы ко встрече со зрителями.
Стоит отметить, что осенью в Минском областном драматическом театре начнется 30-й юбилейный сезон. Ожидается ряд праздничных мероприятий. Одна из идей – более близкое знакомство актеров с их зрителями. Планируются творческие встречи.