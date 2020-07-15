«Спектакли, которые хорошо известны публике». Минский областной драматический театр в Молодечно вновь принимает зрителей

Новости Беларуси. Храм Мельпомены вновь открывает свои двери. После трехмесячного перерыва Минский областной драматический театр в Молодечно принимает зрителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомним, театр не принимал посетителей с марта. Спектакли показывались только в режиме онлайн. Также попробовали и новую форму показа – для самых маленьких зрителей спектакль проходил под открытым небом.

Юрий Кривенький, директор Минского областного драматического театра:

На июль у нас запланировано три спектакля. Это спектакли, которые хорошо известны нашей публике. Это премьерный спектакль «Фокусы жизни», это спектакль «Банкет», спектакль «На другі дзень Сёмухі».

Нашим зрителям по приходу в театр мы предлагаем социальное дистанцирование, маски, если у кого нет с собой. Мы рекомендуем, чтобы они находились в масках. Конечно, все условия, что касается дезинфекции помещений театра, дозаторов – всё это у нас есть. Поэтому мы готовы ко встрече со зрителями.