Белорусский художник Виктор Альшевский: Звание – это этап в жизни. Свое творчество посвящаю родине
Его творчество не укладывается в рамки ни одного из направлений изобразительного искусства, а особый стиль великого мастера известен далеко за пределами нашей страны. Мы побывали в мастерской белорусского художника Виктора Альшевского. Среди многочисленных картин, живописных деревьев и уютных стен поговорили о жизни и творчестве.
Вера Позняк, корреспондент:
В современном искусстве бытует мнение, что художник должен эпатировать, чтобы запомниться. Так ли это?
Виктор Альшевский, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Любая профессиональная работа требует сложных особенностей и серьезного напряжения. Поэтому если это явление и присутствует в нем, то оно не должно быть театрализованным, искусственным, потому что становится навязчивым и неинтересным, все пальцем начинают показывать. Когда человек приходит к какому-то знаменателю, когда есть масштабный результат, тогда начинают художника изучать и определять, насколько он интересен для окружающей среды.
Вера Позняк:
А как вам приходят сюжеты, образы ваших картин?
Виктор Альшевский:
Это форма размышления, это пространство, время, практически это опыт.
Вера Позняк:
Вы часто рисуете свою жену и дочь.
Виктор Альшевский:
Безусловно. Они являются теми моделями, которых я знаю. В искусстве недостаточно сделать фотографическую особенность. Создавая много картин, посвящая одному человеку, со временем нарабатываешь профессионализм. Взмахом смычка, как у Паганини, рождаются звуки, которые потрясают мир.
Вера Позняк:
Академия искусств вам не сразу покорилась.
Виктор Альшевский:
Я поступил только на 4 раз. Не от того, что кто-то был сильнее, слабее. Есть такая особенность – время, я, наверное, еще не созрел. Время дало мне возможность наверстать те упущенные особенности, отрегулировать, отредактировать. Я собирался еще поступать за этот период и в Суворовское училище, я собирался поступать и на архитектуру.
Профессор, лауреат Государственной премии. С недавнего времени за выдающиеся профессиональные достижения творческая копилка художника пополнилась гордым званием Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.
О своей награде мастер говорит скромно, свою победу посвящает близким и любимой стране.
Виктор Альшевский:
Звание – это этап в жизни. Не только того человека, который получает, а цивилизации, в которой он живет. Это мои родители, мои любимые, мои учителя. Я вспоминаю всегда родину – Белыничи, свою деревню, где я родился. Свое творчество посвящаю своей родине. Звание это принадлежит не мне, а моей родине.