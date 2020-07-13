Белорусский художник Виктор Альшевский: Звание – это этап в жизни. Свое творчество посвящаю родине

Его творчество не укладывается в рамки ни одного из направлений изобразительного искусства, а особый стиль великого мастера известен далеко за пределами нашей страны. Мы побывали в мастерской белорусского художника Виктора Альшевского. Среди многочисленных картин, живописных деревьев и уютных стен поговорили о жизни и творчестве.

Вера Позняк, корреспондент:

В современном искусстве бытует мнение, что художник должен эпатировать, чтобы запомниться. Так ли это?

Виктор Альшевский, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Любая профессиональная работа требует сложных особенностей и серьезного напряжения. Поэтому если это явление и присутствует в нем, то оно не должно быть театрализованным, искусственным, потому что становится навязчивым и неинтересным, все пальцем начинают показывать. Когда человек приходит к какому-то знаменателю, когда есть масштабный результат, тогда начинают художника изучать и определять, насколько он интересен для окружающей среды.

Вера Позняк:

А как вам приходят сюжеты, образы ваших картин? Виктор Альшевский:

Это форма размышления, это пространство, время, практически это опыт.

Вера Позняк:

Вы часто рисуете свою жену и дочь. Виктор Альшевский:

Безусловно. Они являются теми моделями, которых я знаю. В искусстве недостаточно сделать фотографическую особенность. Создавая много картин, посвящая одному человеку, со временем нарабатываешь профессионализм. Взмахом смычка, как у Паганини, рождаются звуки, которые потрясают мир.

Вера Позняк:

Академия искусств вам не сразу покорилась. Виктор Альшевский:

Я поступил только на 4 раз. Не от того, что кто-то был сильнее, слабее. Есть такая особенность – время, я, наверное, еще не созрел. Время дало мне возможность наверстать те упущенные особенности, отрегулировать, отредактировать. Я собирался еще поступать за этот период и в Суворовское училище, я собирался поступать и на архитектуру.

Профессор, лауреат Государственной премии. С недавнего времени за выдающиеся профессиональные достижения творческая копилка художника пополнилась гордым званием Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

О своей награде мастер говорит скромно, свою победу посвящает близким и любимой стране.