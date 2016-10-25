Тина Кароль: «Сознательным человеком нужно быть, если ты на виду»

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Тина Григорьевна, Вы, как любая артистка, как любой артист, попадаете очень часто в сложнейшую ситуацию. Да, собственно, я, как журналист, тоже бывал в похожих ситуациях.

Знаете, когда политики какие-то, скажем, общественные деятели просят высказаться.

Таким образом, скажем, спрятавшись за мнение известных людей. Потом эти политики уходят и обстоятельства меняются, и ситуация тысячи раз переворачивается. Знаете, из Беларуси глядя на то, как выглядит ситуация в Украине, очень сложно быстро разобраться, какие силы – кто на светлой стороне, кто на тёмной стороне и так далее.

Я всё время задаюсь таким вопросом: неужели нельзя сказать: «Пожалуйста, оставьте меня в покое, я просто не хочу высказываться по этому поводу».

Или, когда ты так говоришь, тебя воспринимают, как предателя? Особенно в тех пограничных ситуациях, которые переживала Украина.

Тина Кароль:

Порою, и надо это осознать, всё-таки, что такое патриотизм и, вообще, любовь к Родине, к стране, которая тебя взрастила – это, когда ты свои собственные интересы ставишь ниже интересов страны, интересов общества.

И, так как публичные люди – они ведут за собой людей, их мнение важно, к их мнению прислушиваются.

Их форма жизни, образ жизни для кого-то – пример.

И, в данном контексте, гипер всё – плохо, в принципе.

И в прогрессии приведёт к негативу. Но сознательным человеком нужно быть. Тем более, если ты на виду.