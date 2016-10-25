О наготе женской души и 6 часах в ванне с молоком: Тина Кароль рассказала про свои видеоклипы

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я видел Ваш клип недавний, «Твои грехи» он называется. Я хотел спросить: сколько во время съёмок Вам довелось провести времени в ванной?

Тина Кароль:

Это не просто была ванна. Дело в том, что это была ванна, наполненная тёплым молоком и пролежать…

Сначала мне было весело: вроде, как Клеопатра и мы вспоминали разные истории, мифы.

А потом я поняла, что совершенно неприятный запах от молока тёплого по итогу. И где-то часов шесть я пролежала в этой ванне.

А вот ещё один видеоклип, о котором я хотел Вас спросить. Мне кажется, что это песня, на мой собственный вкус, наверное, самая яркая в Вашем репертуаре, потому что она запомнилась мне и, думаю, очень многим слушателям – «Я всё ещё люблю». Настоящая такая трогательная история. Помню, как мы, вроде, в мужской компании говорили: «Ну, как же удивительно и трогательно сделано». И вот эта боль Вашей истории, она очень многим передалась.

Но, когда я увидел видеоклип, я захотел просто у Вас спросить: такая история, а Вы выбрали такой сексуальный образ.

Вы сами принимали это решение?

Тина Кароль:

Да, я принимала решение о том, что из темноты женская душа – она нагая. Нагота женская – это незащищённость и лиричность, и трагичность в то же время.

И молодая девушка, оставшись одна – она в рассвете сил, она сексуальна и красива, но она в трауре.

И вот такие несовместимые вещи вместе выглядят именно так.