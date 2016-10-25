Тина Кароль о смерти мужа: «Сдаться – это не про меня»

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Тина Григорьевна, если почитать о Вас или попытаться в нескольких предложениях рассказать, ситуация будет, наверное, выглядеть таким образом для большей части аудитории: уникальная певица с фантастическим голосом в три октавы, ярко блеснувшая и на «Евровидении», и на «Новой волне», неоднократно признанная самой красивой певицей Украины.

Особенно ставшая популярной за счёт очень трогательных и достаточно грустных песен, которые были спеты и написаны после смерти мужа и продюсера.

Никто не собирается упрекать Вас в том, что Вы эксплуатируете эту ситуацию. Но то, что вместо упадка к Вам пришла ещё большая не то, чтобы популярность, но, скажем, интерес к Вашей персоне – это же нельзя не признать?

Тина Кароль:

Я могу насчёт эксплуатации подчеркнуть, что смешно думать и размышлять так, не пережив. И всегда в заголовках что интересно?

Рождение и смерть. Это самые читабельные заголовки.

Что со мной произошло в этот момент – я поняла, что я не могу сдаться. И сдаться – это не про меня. И потому, что на мне большая ответственность за всю семью, за родню и за моего маленького сына. И, если я когда-либо возлагала всю ответственность на мужа и, в принципе, довольствовалась тем, что есть, то сегодня я очень и очень хорошо понимаю, что, если не я, так никто.

И это меня подстегнуло, это меня закалило и я сегодня работаю гораздо больше, чем раньше.

И на сегодняшний день являюсь для своего сына всем: от авторитета до отца.