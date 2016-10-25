«Порою самой хочется больше весёлых»: почему у Тины Кароль много грустных песен?

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Получается, что, всё-таки, наш, я вот боюсь, как сказать: русский, белорусский, украинский – наш общий какой-то дух, очень уж любит пожалеть.

Вы чувствуете, что, отчасти, повышенный интерес к Вашей персоне связан с этой народной чертой – жалостью?

Тина Кароль:

Я умею передавать чувства сквозь музыку, через песни, через ноты, через слова. И, в данном контексте, у меня лирическое сопрано и лирические композиции, действительно, выгоднее у меня звучат. И порою мне самой хочется больше весёлых песен, больше радужных, радостных. И так и будет, и так и было. Но, всё-таки, самые большие мои хиты – это песни о большой любви, об искренней любви, о любви, которой нет границ, выше облаков. И о преданности в чувствах. И о воспоминаниях. Ну, так уж получилось.

Я – певица больших форм и та, которая поёт от души для души.

Когда Вы ощутили, что Вы обладаете удивительным по силе голосом?

Тина Кароль:

Я не считаю так до сих пор. Я всего лишь несу тот талант и, в знак благодарности за него, развиваю его ежедневно. Ежедневно занимаюсь, ежедневно тренируюсь.