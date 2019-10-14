Телеканал СТВ подготовил концерт «Все песни для тебя» в честь Дня матери

Новости Беларуси. С душою от СТВ. Наш телеканал подготовил свой подарок мамам Беларуси. «Все песни для тебя» – так называется концерт, который собрал виновниц торжества под сводами Дворца Республики. На прямую связь со студией выходит корреспондент Вероника Гришкова.

Вероника Гришкова, СТВ:

Концерт настолько трогает, что я в своих порывах не одинока. Многие чуть сдерживают слезы – все песни близки и понятны, они о самом дорогом человеке для каждого из нас, о женщинах, подаривших нам жизнь – о мамах. Кстати, воспользуясь служебным положением, поздравляю всех мам Беларуси с этим чудесным праздником!

Присоединяются к поздравлениям артисты белорусской эстрады. Инна Афанасьева, Ольга Плотникова, Гюнешь – все они не понаслышке знают, что такое быть мамой. И сегодня специально для концерта каждая из них подготовила любимую, знаковую композицию, которая связана с её мамой. Не удивительно, что пять песен программы так и называются – «Мама», но все они разные, с неповторимым характером и подачей.

Многие артисты сегодня на концерт пришли с особой группой поддержки – их мамы наблюдают за своими повзрослевшими детьми из зрительного зала. Потому песни получают особое звучание. Есть и семейный дуэты: Елена Гришанова спела песню со своей дочерью Дарьей.

А маленькая Лаура не просто привела маму на концерт, а плечо к плечу стояла с ней на сцене Дворца Республики, они сегодня – ведущие программы. И мы решили поговорить с ними о материнстве.

Жанет, ведущая концерта «Все песни для тебя»:

Это самое главное, что может быть в жизни, и это то, ради чего человек должен жить – это его дети, семья.