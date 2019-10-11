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Ефремов: «Что творится на факультете кино и телевидения – для меня не очень понятно. Уровень преподавания низок»

11 октября 2019 11:32
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Режиссёр высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Что не так с нашей театральной школой?

Ефремов: «Что творится на факультете кино и телевидения – для меня не очень понятно. Уровень преподавания низок»-1

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Ну, я не знаю, что не так. Вот, например, у меня работают в театре выпускники, в основном, Владимира Андреевича Мищанчука, его курсав. И они работают прекрасно. Что творится на факультете кино и телевидения – для меня это, как бы так сказать, не очень ясно, не очень понятно. Потому что…

Да, они получают какие-то призы, об этом говорят их педагоги на всяческих телевизионных программах. Но я считаю, что уровень преподавания на этих факультетах низок и не соответствует уровню преподавания, как в наше время во ВГИКе, предположим.

Но это, просто, отдельный разговор. И мы сегодня вряд ли найдём ответы на эти вопросы. Это только моё мнение. Не более.

# Режиссер # Культура # Александр Ефремов

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