Ефремов: «Что творится на факультете кино и телевидения – для меня не очень понятно. Уровень преподавания низок»

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:

Ну, я не знаю, что не так. Вот, например, у меня работают в театре выпускники, в основном, Владимира Андреевича Мищанчука, его курсав. И они работают прекрасно. Что творится на факультете кино и телевидения – для меня это, как бы так сказать, не очень ясно, не очень понятно. Потому что…

Да, они получают какие-то призы, об этом говорят их педагоги на всяческих телевизионных программах. Но я считаю, что уровень преподавания на этих факультетах низок и не соответствует уровню преподавания, как в наше время во ВГИКе, предположим.

Но это, просто, отдельный разговор. И мы сегодня вряд ли найдём ответы на эти вопросы. Это только моё мнение. Не более.