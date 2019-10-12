Сергей Епишев о фестивале Башмета: «Интересно увидеть, как минчане относятся к театральным экзерсисам»
Новости Беларуси. Фестиваль Юрия Башмета опускает занавес. На сцене филармонии состоится торжественное закрытие 14-го по счету музыкального форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На концерте выступят обладатели премии «Грэмми» – камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Этот коллектив – один из самых востребованных в мире и, по словам маэстро, он уже несколько раз обогнул Земной шар со своими концертами. А во втором отделении на сцену поднимутся знаменитые российские актеры.
Сергей Епишев, актер театра и кино (Россия):
Соединение живого слова, актерской игры некой и музыки – это работает, это создает какой-то особый сплав. И текст звучит по-другому, и музыка – ты ее слышишь в контексте текста немного по-другому.
Конечно, интересно сегодня увидеть, как минчане относятся к театральным экзерсисам, способны ли они так же тепло и радостно воспринимать. Вот и узнаем.
Артисты представят пьесу «Каменный гость» из цикла «Маленькие трагедии» Александра Пушкина. Музыкальным сопровождением станут мелодии известных композиторов в исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Выступления маэстро и его коллектива в Минске вот уже 14 лет никого не оставляют равнодушным. И этот год не стал исключением.