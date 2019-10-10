В Минске презентовали серию книг, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси

Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Во имя жизни и мира». 10 октября в Минске презентовали серию книг, посвященную теме, которая находит отклик у каждого белоруса – 75-летие освобождения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пусть война ушла в прошлое и стала частью истории, Беларусь точно помнит. Еще одно подтверждение этому – количество людей, которые пришли в Дом книги. Авторы собрали уникальные исторические материалы реальных событий.

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси;

Я мяркую, што яны занялі ўжо патрэбная знакавае месца ў кнігавыданні Беларусі, што датычыцца Вялікай Айчыннай вайны. Гэтыя кнігі новыя, яны зроблены з сучасным афармленнем, сучаснай падачай. Акцэнт зроблены на тым, каб прыцягнуць моладзь. Кнігі заклікаюць, яны патрабуюць ад нас памятаць аб тым, што было, і зрабіць усё магчымае, каб гэта не паўтарылася.

Книги представлены на белорусском, русском и английском языках. И все они уже в продаже.