Новости Беларуси. Театрализованное шествие с новогодними сказочными героями встречали в Воложине.

Деды Морозы, Снегурочки, ряженые и символ 2015 года Коза прошли по улицам города. Волшебные персонажи посетили учреждения образования, предприятия и поздравили жителей райцентра с праздником.

Основные же торжества развернулись на главной площади. Для гостей подготовили концерт, игры и конкурсы. Не обошлось без традиционного хоровода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники шествия:

Всегда принимаем участие, с радостью, чтобы поднять настроение и себе, и людям.

Готовилась, подбирала наряд, искала беленькие сапожки. С хорошим настроением пришли отмечать этот замечательный праздник.

Здоровья, уважения, любви друг к другу. И пусть новый год придет с новыми мечтами, новыми идеями. Пусть они все сбудутся.

В новому году без невзгод все прошло. Счастья, любви и здоровья.