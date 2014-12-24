Российский актёр театра и кино, режиссёр Константин Райкин: Планировал уйти в науку, а ушёл в театр!

Звёздный гость сегодня - российский актёр, режиссёр, художественный руководитель театра «Сатирикон», профессор школы-студии МХАТ – Константин Райкин.

Как начинается обычно Ваш день?

Константин Райкин, актер театра и кино:

Он каждый раз начинается примерно с 7 утра. Я преподаю. В 9.30 у меня занятия со студентами, потому других вариантов не бывает.

Преподавать для Вас очень большая ответственность? Вам нравится делиться опытом или что-то брать от студентов?

Константин Райкин, актер театра и кино:

Да. Конечно, и беру от них что-то тоже. Я думаю, что они нужны мне больше, чем я им. Но я им тоже в некоторой степени нужен.

Научить нельзя, но можно помочь в желании научиться!

Мне кажется, что Вы счастливый человек хотя бы потому, что занимаетесь любимым делом. Но мало кто знает, что изначально Вы учились в физико-математической школе, занимались лёгкой атлетикой и собирались поступать на биофак… А как же так судьба «завертелась»? В какой момент Вы поняли, что нужно открыть в себе другую сторону?

Константин Райкин, актер театра и кино:

Я даже не знаю, в какой момент. Я как-то опомнился – и стал студентом Щукинского училища. До этого всё, что со мной происходило было как во сне. Хотя я действительно хорошо учился и думал, что пойду в науку. Но в какой-то момент… Наверное, всё-таки правильно, что я поменял направление и стал заниматься театральным делом.

А биологией до сих пор увлекаетесь?

Константин Райкин, актер театра и кино:

Я люблю ошарашивать своих артистов латинскими названиями всяких зверей: млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных…

Мне кажется, что изначально Вам было сложно носить шапку Мономаха – отца. Долго ли Вам пришлось доказывать, что Вы в этом мире отдельная личность и что-то значите?

Константин Райкин, актер театра и кино:

Меня знали те, кто ходит в театр. А театр – это очень камерная аудитория. Большинство знают меня как сына Аркадия Райкина. Я не могу сказать, что это какая-то моя заслуга. Но и обижаться на это тоже как-то глупо. Это как плохая экология: либо застрелиться, либо жить дальше… Поэтому в любом случае это меня радует. Я не могу сказать, что это меня обижает. Чему тут обижаться? Мой папа был самый знаменитый артист в стране. Всеми любимый. А то дело, которым занимаюсь я, - более камерное. Я уже давно избрал эту дорогу.

Ваша дочь Полина – актриса. Это её осознанный выбор, либо всё же Вы её подтолкнули?

Константин Райкин, актер театра и кино:

Человек должен сам решать такие вопросы. И если он ошибается, он должен эту ошибку совершить сам. В какой-то момент я наблюдал, как она учится, но наблюдал по видео, чтобы не ходить. Чтобы потом не было: папа и дочь… В театре все должны смотреть на сцену, а не на то, как кто на кого смотрит. Поэтому я смотрел её работы на видео. И мне довольно быстро стало нравиться то, как она работает. И где-то на третьем курсе я её пригласил: «Знаешь, если ты дальше будешь так работать, я, пожалуй, тебя приглашу работать в театр!» А она сказала: «Нет, папочка, я не пойду к тебе работать!» Я говорю: «Хорошо, а если просто дам тебе роль, как артистке другого театра?» И так случилось, что она играла аж три или четыре роли у меня в театре, а работала в другом. Ко мне просто приходила. Однажды я просто подговорил своего директора, чтобы он её как-то «уломал», уговорил. И только через несколько лет её работы в другом театре, он её всё-таки уговорил. Чему я очень благодарен. И она стала работать у меня в театре. Она мне нравится как артистка!