«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград»

Юлия Шпилевская вот уже 17 лет произносит в этой студии: «Доброе утро!». Очаровательная, умная утонченная и изящная. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь – Юлия Шпилевская. Буквально на днях тебе было присвоено звание заслуженной артистки Республики Беларусь. Это было ожидаемо или, все-таки, сюрпризом? Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я думаю, что это ожидаемо для любого артиста, который поступает в Академию искусств. Нет, конечно же, я шучу. Такие вещи, наверное, никогда не ожидают, может быть, втайне надеются, но ожидать очень сложно, потому что любая награда – это очень субъективная вещь. В первую очередь, это заслуга не столько моя, сколько моего руководства, которое посчитало нужным выдвинуть меня, мою кандидатуру именно на эту награду.

А ведь этого могло и не случиться: ведь ты из семьи математиков. Сначала ты должна была стать психологом со знанием иностранных языков, а потом – ушла в Академию искусств. Юлия Шпилевская:

Я думаю, что каждый из нас изначально мог бы стать кем-то другим и, в принципе, даже сейчас можно круто изменить свою жизнь. Что касается моих родителей-математиков, им я могу, в первую очередь, сказать банальное «спасибо» за то, что мои родные люди не стали мне мешать, когда я решила, все-таки, круто поменять свой путь, потому что они считали, что профессия должна быть земная. Спасибо вам, мои мамочка и папочка!

Столько лет ты служишь в театре, ни разу не появилось желания уйти? Юлия Шпилевская:

Чем хорош театр – тем, что ты можешь быть постоянно востребован, а завтра у тебя может быть творческая пауза. Есть такие типажи, которые подойдут в любой спектакль, а мой типаж, наверное, не ко всякому материалу подойдет. Поэтому, допустим, вчера я была Павлинкой, а потом раз и в какой-то период попадаешь в такую паузу, когда ты можешь заняться чем-то другим. Театр не дает в этом плане «заплесневеть», наоборот, тебя все время двигает, что нужно искать еще что-то. Поэтому есть прекрасное телевидение – мой второй дом и радио, которое было в моей жизни.

И у тебя есть фитнес на уровне тренера. Юлия Шпилевская:

Спасибо, но для тренера еще плыть и плыть, потому что я считаю, если заниматься, то заниматься хорошо. Есть такое направление – пилатес, которое очень меня интересует и оно подойдет всем без исключения. Я начала его изучать для себя, а со временем поняла, что, наверное, я могла бы как-то в профессиональном плане совершенствоваться. Но это еще пока далекие мечты, это нужно время, силы и дать себе право заниматься этим с людьми. Как близкие отнеслись к твоей награде? Юлия Шпилевская:

Надо отдать должное моему супругу, у которого, в принципе, не было выбора. Наша свадьба была в осознанном возрасте, нам было по 30 лет, поэтому он знал, кого брал. Очень терпеливо переносит мое отсутствие, потому что это вечерние спектакли, это утренние эфиры на телевидении и застать меня дома иногда можно только, если очень рано встать или поздно ложиться. Хорошо, что в наше время есть онлайн-история, когда можно общаться со своими родными хотя бы там.

Каким был твой первый спектакль? Юлия Шпилевская:

Это была «Павлинка». Меня Купаловский театр взял именно на эту роль. Начать с «Павлинки» – это очень страшно. Это сейчас так легко говорить, тогда у меня происходил хаос в голове, потому что я еще была на 4 курсе, совсем свежая и «сырая», и вдруг на такую роль в классическом произведении. Это было как в тумане, я вспоминаю то время и понимаю, что именно с него началось судьбоносное шествие по моему творчеству. Ты уже попадаешь в историю в каком-то смысле.

Есть один человек – Фома Сильвестрович Воронецкий. Когда я училась в школе, он был преподавателем в театральном классе. Он как-то в метро меня повстречал и сказал: «Юля, Наталья Гайда набирает курс, давай, ты же хотела в музыкальный театр». И вот с того момента он был моим, наверное, ангелом-хранителем, он мне очень помог, он как-то аккумулировал мои силы, в меня вселил какую-то уверенность и вот этот случайный-неслучайный человек, который дал старт.

У тебя много разнообразных ролей. Особенно стоит выделить твою роль в клипе «Баба-бомба» группы «Ленинград». Как тебе удалось туда попасть? Юлия Шпилевская:

Совершенно случайно, как и многие судьбоносные моменты в моей жизни. Мне просто позвонили в 11 вечера, я ехала то ли со спектакля, то ли еще откуда-то, и сказали, что ищут актрису, вроде бы, уже выбрали, но еще хотят кого-то посмотреть. Я приехала буквально вечером после спектакля, прочла им какой-то текст-монолог и в этот же вечер меня утвердили.

Мне не пришлось ничего делать феноменального. Единственное, что я уточнила – есть ли там ненормативная лексика, поскольку все же я – актриса Национального академического театра, я – лицо государственного телеканала, и все же надо держать какую-то марку. Так сошлось, что эта песня единственная, где нет этой ненормативной лексики и мне кажется, что очень достойная режиссерская работа.

Часто ли в твоей жизни происходят такие неожиданные моменты? Юлия Шпилевская:

Я вас расстрою, наверное, нечасто, потому что я очень серьезный человек в жизни. Я, наверное, из тех, кто «7 раз отмерь и один отрежь».

У тебя сегодня день рождения. Мы поздравляем тебя! По этому случаю у нас есть для тебя видеопоздравление от твоих коллег.