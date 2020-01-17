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«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград»

17 января 2020 09:36
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Юлия Шпилевская вот уже 17 лет произносит в этой студии: «Доброе утро!». Очаровательная, умная утонченная и изящная.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь  заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Шпилевская.

Буквально на днях тебе было присвоено звание заслуженной артистки Республики Беларусь. Это было ожидаемо или, все-таки, сюрпризом?

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я думаю, что это ожидаемо для любого артиста, который поступает в Академию искусств. Нет, конечно же, я шучу. Такие вещи, наверное, никогда не ожидают, может быть, втайне надеются, но ожидать очень сложно, потому что любая награда это очень субъективная вещь. В первую очередь, это заслуга не столько моя, сколько моего руководства, которое посчитало нужным выдвинуть меня, мою кандидатуру именно на эту награду.

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -1

А ведь этого могло и не случиться: ведь ты из семьи математиков. Сначала ты должна была стать психологом со знанием иностранных языков, а потом – ушла в Академию искусств.

Юлия Шпилевская:
Я думаю, что каждый из нас изначально мог бы стать кем-то другим и, в принципе, даже сейчас можно круто изменить свою жизнь. Что касается моих родителей-математиков, им я могу, в первую очередь, сказать банальное «спасибо» за то, что мои родные люди не стали мне мешать, когда я решила, все-таки, круто поменять свой путь, потому что они считали, что профессия должна быть земная. Спасибо вам, мои мамочка и папочка!

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -4

Столько лет ты служишь в театре, ни разу не появилось желания уйти?

Юлия Шпилевская:
Чем хорош театр – тем, что ты можешь быть постоянно востребован, а завтра у тебя может быть творческая пауза. Есть такие типажи, которые подойдут в любой спектакль, а мой типаж, наверное, не ко всякому материалу подойдет. Поэтому, допустим, вчера я была Павлинкой, а потом раз и в какой-то период попадаешь в такую паузу, когда ты можешь заняться чем-то другим. Театр не дает в этом плане «заплесневеть», наоборот, тебя все время двигает, что нужно искать еще что-то. Поэтому есть прекрасное телевидение мой второй дом и радио, которое было в моей жизни.

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -7

И у тебя есть фитнес на уровне тренера.

Юлия Шпилевская:
Спасибо, но для тренера еще плыть и плыть, потому что я считаю, если заниматься, то заниматься хорошо. Есть такое направление пилатес, которое очень меня интересует и оно подойдет всем без исключения. Я начала его изучать для себя, а со временем поняла, что, наверное, я могла бы как-то в профессиональном плане совершенствоваться. Но это еще пока далекие мечты, это нужно время, силы и дать себе право заниматься этим с людьми.

Как близкие отнеслись к твоей награде?

Юлия Шпилевская:
Надо отдать должное моему супругу, у которого, в принципе, не было выбора. Наша свадьба была в осознанном возрасте, нам было по 30 лет, поэтому он знал, кого брал. Очень терпеливо переносит мое отсутствие, потому что это вечерние спектакли, это утренние эфиры на телевидении и застать меня дома иногда можно только, если очень рано встать или поздно ложиться. Хорошо, что в наше время есть онлайн-история, когда можно общаться со своими родными хотя бы там.

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -10

Каким был твой первый спектакль?

Юлия Шпилевская:
Это была «Павлинка». Меня Купаловский театр взял именно на эту роль. Начать с «Павлинки» это очень страшно. Это сейчас так легко говорить, тогда у меня происходил хаос в голове, потому что я еще была на 4 курсе, совсем свежая и «сырая», и вдруг на такую роль в классическом произведении. Это было как в тумане, я вспоминаю то время и понимаю, что именно с него началось судьбоносное шествие по моему творчеству. Ты уже попадаешь в историю в каком-то смысле.

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -13

Есть один человек Фома Сильвестрович Воронецкий. Когда я училась в школе, он был преподавателем в театральном классе. Он как-то в метро меня повстречал и сказал: «Юля, Наталья Гайда набирает курс, давай, ты же хотела в музыкальный театр». И вот с того момента он был моим, наверное, ангелом-хранителем, он мне очень помог, он как-то аккумулировал мои силы, в меня вселил какую-то уверенность и вот этот случайный-неслучайный человек, который дал старт.

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -16

У тебя много разнообразных ролей. Особенно стоит выделить твою роль в клипе «Баба-бомба» группы «Ленинград». Как тебе удалось туда попасть?

Юлия Шпилевская:
Совершенно случайно, как и многие судьбоносные моменты в моей жизни. Мне просто позвонили в 11 вечера, я ехала то ли со спектакля, то ли еще откуда-то, и сказали, что ищут актрису, вроде бы, уже выбрали, но еще хотят кого-то посмотреть. Я приехала буквально вечером после спектакля, прочла им какой-то текст-монолог и в этот же вечер меня утвердили.

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -19

Мне не пришлось ничего делать феноменального. Единственное, что я уточнила есть ли там ненормативная лексика, поскольку все же я – актриса Национального академического театра, я – лицо государственного телеканала, и все же надо держать какую-то марку. Так сошлось, что эта песня единственная, где нет этой ненормативной лексики и мне кажется, что очень достойная режиссерская работа.

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -22

Часто ли в твоей жизни происходят такие неожиданные моменты?

Юлия Шпилевская:
Я вас расстрою, наверное, нечасто, потому что я очень серьезный человек в жизни. Я, наверное, из тех, кто «7 раз отмерь и один отрежь».

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -25

У тебя сегодня день рождения. Мы поздравляем тебя! По этому случаю у нас есть для тебя видеопоздравление от твоих коллег.

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -28

Юлия Шпилевская:
Если честно, я не знаю, что нужно говорить после такого. Нелегко сейчас справиться с эмоциями, потому что я люблю быть в центре внимания только на сцене, когда я работаю, когда я в деле. Все, кто нашел для меня такие слова, да, вы попали в самое сердце и, конечно, это будет один из самых дорогих моментов в моей жизни, наверное, вот именно сейчас. И вам спасибо большое за то, что вы разделяете со мной мой день рождения и такое событие!

«Театр не даёт «заплесневеть», наоборот, он тебя всё время двигает». Юлия Шпилевская о Купаловском и о съёмках клипа группы «Ленинград» -31

# Купаловский театр # Культура # Юлия Шпилевская # Фотофакт

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