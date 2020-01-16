Внук Галины Макаровой: «Она для всей нашей семьи, как Cолнце». Вспоминаем легендарную актрису

Новости Беларуси. Её называли «всесоюзной бабушкой», а она мечтала об исторической роли. В Купаловском этим вечером вспоминают легендарную Галину Макарову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Нового года Галине Климентьевне исполнилось бы 100 лет. Главной драматической сцене она отдала полвека. На ее глазах выросло не одно поколение купаловцев и любителей этого театра.