Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч
Новости Беларуси. В Музей истории Могилева вернулся 500-летний рыцарский меч, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был поднят со дна реки Вихры под Мстиславлем так называемыми «черными копателями». Об этом сообщили историкам и археологам местные жители. На место сразу же выехали исследователи. В результате были найдены останки всадника времен ВКЛ в боевой амуниции: шлем, шпоры, фрагменты кольчуги, окаменевшая рукавица.
Благодаря российскому исследователю Александру Николаеву похищенный раритет удалось обнаружить в одном из аукционных домов Англии. В попытке скрыть историю рыцарское оружие позиционировалось на торгах как немецкий меч палача.
Александр Николаев, исследователь (Россия):
То, что сейчас произошло, может быть и для России уроком. Насколько оперативно, слаженно все получилось – как получилась эта цепочка. И каждое звено этой цепи сделало свое дело.
Алексей Батюков, директор Музея истории Могилева:
Гэта ўнікальны экспанат. Яшчэ стагоддзі яго будуць вывучаць, ставіць у якасці прыклада як прадмет, які рэальна бытнаваў на нашых землях.
После исследовательских работ меч дополнит экспозицию доспехов мстиславского рыцаря в Музее истории Могилева. А вот вопрос о том, как именно меч попал за границу, еще предстоит выяснить правоохранителям.