Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч

Новости Беларуси. В Музей истории Могилева вернулся 500-летний рыцарский меч, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был поднят со дна реки Вихры под Мстиславлем так называемыми «черными копателями». Об этом сообщили историкам и археологам местные жители. На место сразу же выехали исследователи. В результате были найдены останки всадника времен ВКЛ в боевой амуниции: шлем, шпоры, фрагменты кольчуги, окаменевшая рукавица.