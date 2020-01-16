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Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч

16 января 2020 14:14
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Новости Беларуси. В Музей истории Могилева вернулся 500-летний рыцарский меч, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был поднят со дна реки Вихры под Мстиславлем так называемыми «черными копателями». Об этом сообщили историкам и археологам местные жители. На место сразу же выехали исследователи. В результате были найдены останки всадника времен ВКЛ в боевой амуниции: шлем, шпоры, фрагменты кольчуги, окаменевшая рукавица.

Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч-1

Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч-3

Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч-5

Благодаря российскому исследователю Александру Николаеву похищенный раритет удалось обнаружить в одном из аукционных домов Англии. В попытке скрыть историю рыцарское оружие позиционировалось на торгах как немецкий меч палача.

Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч-8

Александр Николаев, исследователь (Россия):
То, что сейчас произошло, может быть и для России уроком. Насколько оперативно, слаженно все получилось – как получилась эта цепочка. И каждое звено этой цепи сделало свое дело.

Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч-11

Алексей Батюков, директор Музея истории Могилева:
Гэта ўнікальны экспанат. Яшчэ стагоддзі яго будуць вывучаць, ставіць у якасці прыклада як прадмет, які рэальна бытнаваў на нашых землях.

После исследовательских работ меч дополнит экспозицию доспехов мстиславского рыцаря в Музее истории Могилева. А вот вопрос о том, как именно меч попал за границу, еще предстоит выяснить правоохранителям.

Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч-14

Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч-16

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Алексей Батюков # Александр Николаев # Фотофакт

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