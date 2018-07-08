Танцы со скоморохами, аттракционы, квесты, рыцарский турнир: Александрия продолжает отмечать «Купалье»

Новости Беларуси. Александрия продолжает отдыхать и фестивалить. С самого утра здесь один за другим в режиме нон-стоп проходят концерты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Нам жизненно необходимо возвращаться к истокам». Первый день «Купалья» в Александрии – как это было

На праздник на берегу Днепра спешат из самых разных уголков не только Беларуси, но и других стран. Местечко кипит народом – в этом году в Александрию приехали более 100 тысяч «друзей»-зрителей. Праздничная палитра с каждым годом пополняется самыми сочными оттенками. «Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии

Я фотографировала много чего. Все красивое, мне здесь очень понравилось. Здесь очень интересно, много вкусного, выпечки.

Я приехала из Минска. Это была моя давняя мечта, потому что я знаю, что фестиваль организован в 2010 году, и у меня никак не получалось приехать. Я под большим впечатлением. Спасибо всем большое за организацию, все очень-очень нравится.

Изюминку празднику придают Дни культуры Украины (в программе фестиваля за всю историю они впервые).

Собственно, это наглядный пример единения культур и народов.

За прилавками на тематической улице «Сарочынскі кірмаш» плетут, шьют, лепят из глины более 30 украинских мастеров в колоритных костюмах.

У Білорусі перший раз. Нам дуже тут подобається, сябры нас дуже сильно, гарно, гречно приймають. Нам аплодують, завжди з нами танцюють тут, веселяться. Ми тут вже другий день. На дуже усе подобається, дуже прекрасно!

Александрия – это еще и вкусный праздник. Утолить голод можно не только белорусскими драниками или шашлыком, в обеденном меню для проголодавшихся и национальные блюда украинской кухни.

Готовить мы будем (уже второй день сегодня) бограч. Бограч – это такой, можно сказать, карпатский борщ. Он с острыми специями, на телятинке со специальными приправами. Второй казан – это украинский борщ со сметанкой. А в третьем готовится казацкий кулиш – это как в древние времена на Хортице казаки в больших чанах готовили кулиш.