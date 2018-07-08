Танцы со скоморохами, аттракционы, квесты, рыцарский турнир: Александрия продолжает отмечать «Купалье»
Новости Беларуси. Александрия продолжает отдыхать и фестивалить. С самого утра здесь один за другим в режиме нон-стоп проходят концерты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Нам жизненно необходимо возвращаться к истокам». Первый день «Купалья» в Александрии – как это было
На праздник на берегу Днепра спешат из самых разных уголков не только Беларуси, но и других стран. Местечко кипит народом – в этом году в Александрию приехали более 100 тысяч «друзей»-зрителей. Праздничная палитра с каждым годом пополняется самыми сочными оттенками.
«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии
Я фотографировала много чего. Все красивое, мне здесь очень понравилось. Здесь очень интересно, много вкусного, выпечки.
Я приехала из Минска. Это была моя давняя мечта, потому что я знаю, что фестиваль организован в 2010 году, и у меня никак не получалось приехать. Я под большим впечатлением. Спасибо всем большое за организацию, все очень-очень нравится.
Изюминку празднику придают Дни культуры Украины (в программе фестиваля за всю историю они впервые).
Собственно, это наглядный пример единения культур и народов.
За прилавками на тематической улице «Сарочынскі кірмаш» плетут, шьют, лепят из глины более 30 украинских мастеров в колоритных костюмах.
У Білорусі перший раз. Нам дуже тут подобається, сябры нас дуже сильно, гарно, гречно приймають. Нам аплодують, завжди з нами танцюють тут, веселяться. Ми тут вже другий день. На дуже усе подобається, дуже прекрасно!
Александрия – это еще и вкусный праздник. Утолить голод можно не только белорусскими драниками или шашлыком, в обеденном меню для проголодавшихся и национальные блюда украинской кухни.
Готовить мы будем (уже второй день сегодня) бограч. Бограч – это такой, можно сказать, карпатский борщ. Он с острыми специями, на телятинке со специальными приправами. Второй казан – это украинский борщ со сметанкой. А в третьем готовится казацкий кулиш – это как в древние времена на Хортице казаки в больших чанах готовили кулиш.
Виктория Ходосок, СТВ:
Зажигательные танцы со скоморохами, сувениры – на любой вкус, аттракционы, квесты, рыцарский турнир, готовится конное шоу. Все это собирает тысячи людей, и каждый старается увезти отсюда из Александрии не только частику колорита этих мест, но и воспоминания. Чтобы уже в следующем году приехать на берег Днепра за новыми впечатлениями большой компанией друзей.