Таланты начинают развивать уже у трёхлеток. Как в Кличеве возрождают белорусские культурные традиции

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье октября в Беларуси отмечается День работников культуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Актеры и поэты, писатели и художники, музыканты и музейные работники. Этот профессиональный праздник был учрежден по указу Президента Беларуси 26 марта 1998 года. У нашей страны уникальный исторический и культурный потенциал, причем талантами земля белорусская полна и в больших городах, и в глубинке.

Ирина Недобоева, корреспондент:

В былые времена в конце уборочной наши предки оставляли несжатой одну небольшую полосу. Колосья собирали в сноп, перевязывали лентой и несли домой с традиционными песнями и плясками. Это и был Богач.

Этот старинный обряд, надолго забытый, возродили в Кличевском районе. Восстановлена каждая деталь: одежда, ритуальные песни и танцы. А главные герои Богача, как и сотни лет назад, – дети.

У меня кукла-перевертыш: Дед и Баба. У меня тоже, только Коза и Волк. А у меня семеро козлят. Посмотрите, какие классные.

Образцовому фольклорному ансамблю «Купалочка» уже больше двух десятков лет. А в копилке обрядов – и те, что включены в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Наталья Коктыш, руководитель ансамбля «Купалочка»:

У нас очень богатые традиции в республике, области, даже на нашей Кличевщине. В скарбонках наших очень много всего хранится. И нельзя допустить того, чтобы это все растратилось. Поэтому нужно сохранять, беречь и возрождать. И пока я работаю, я не брошу, буду и дальше вкладывать это все в наших детей.

Здесь таланты начинают развивать уже у трехлеток. А для родителей, которым небезразлично отношение их чад к белорусским традициям, такой ансамбль в маленьком городке – настоящая отдушина.

Артем Соболь, житель Кличева:

Это очень хорошо, что в нашем небольшом городе Кличеве есть такие возможности посещать клубы, дома культуры. И хотелось бы, чтобы в дальнейшем это все не растерялось, чтобы не забывался белорусский язык, поддерживать эти традиции, белорусские песни. Все это со временем теряется, даже в интернете не всегда есть. Дети должны не забывать это.

В «Купалочку» Милана Красько пришла 7 лет назад. Здесь девочке привили не только любовь к богатому наследию своего народа – поставили вокал и хореографию, а еще развили талант сценического мастерства.

Алина Кравченко, жительница Кличева:

Вот, посмотрите, где сейчас наши современные дети: все в компьютерах, мобильных телефонах. А мне так приятно, что мой ребенок занимается в группе «Купалочка» уже седьмой год, где соблюдают наши белорусские народные традиции.