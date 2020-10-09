Как работает сфера культуры в условиях коронавируса? Рассказывает директор Национального исторического музея Беларуси

Новости Беларуси. Сфера культуры в условиях пандемии. Ходят ли белорусы на онлайн-экскурсии – нам есть что предложить миру в виртуальной реальности? Накануне профессионального праздника спросим директора Национального исторического музея Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» Павел Сапотько. Вопрос именно в подходах. Вопрос в стиле работы, вопрос в каких-то новых формах и форматах своей деятельности Илона Волынец, СТВ:

Сегодня сфера культуры работает в непростых условиях: мир накрывает вторая волна коронавируса. Готовы ли вы к этому?

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:

Год был очень сложный. Действительно, мы столкнулись со многими и угрозами, и вызовами. Но четко понимали, что на них надо реагировать, причем реагировать достаточно оперативно и подстраиваться под те реалии и под те условия, в которых мы оказались. И непонятно, сколько времени еще нам в этих условиях жить. На мой взгляд, отрасль культуры, которая чрезвычайно важна, должна максимально гибко внедряться в те стандарты, в те новые системы и тому подобное и продолжать заниматься своей культурно-просветительской работой. Вопрос именно в подходах. Вопрос в стиле работы, вопрос в каких-то новых формах и форматах своей деятельности. Поэтому, в частности, Национальный исторический музей Республики Беларусь все равно оставался достаточно активным в период пандемии, начиная приблизительно с марта этого года. Более того, мы даже не закрывали двери музея в пик эпидемии коронавируса.

Ничего не может быть лучше живого диалога с посетителем, это однозначно Илона Волынец:

Расскажите более подробно про работу в онлайн-режиме. Удается ли здесь удерживать аудиторию и насколько этот режим прижился? Павел Сапотько:

Ничего не может быть лучше живого диалога с посетителем, это однозначно. Поэтому никогда онлайн-акции и иные мероприятия, которые мы проводим в социальных сетях, в сети Интернет, не заменят живого диалога с художником, живого диалога с музейной реликвией и тому подобного. Но в то же время мы стараемся сейчас запускать самые разные циклы. У нас был очень интересный цикл мероприятий, который назывался «Красота спасет мир». В рамках этого цикла мы провели множество акций и с художниками, и с артистами театра и кино, чтобы заполнить ту пустоту в культурной сфере, которая, к сожалению, образовалась по понятным причинам эпидемиологической ситуации.

Илона Волынец:

Вы говорите, что ничего не заменит живое общение, нахождение в самом музее, если так можно выразиться. А есть ли у нас, белорусов, до сих пор потребность именно ходить в музеи, театры – учитывая, что мы все сидим в телефонах и не выпускаем их из рук? Павел Сапотько:

Потребность есть. Я убежден, что эта потребность есть. Во-первых, потому, что наша культура интересна. Во-вторых, у нас богатейшие традиции народной культуры, и они не загублены. И это огромнейшее достижение в целом и государственной культурной политики, и нас, белорусов, как нации, которая умеет ценить, хранить, изучать и популяризировать. И сегодня, в преддверии Дня работника культуры, мы преклоняемся перед теми мэтрами, теми мастерами белорусской сцены, белорусскими художниками, артистами балета, оперными исполнителями, артистами цирка, специалистами музейного, библиотечного, галерейного дела, которые не только преданы своей профессии и делают много для популяризации национального белорусского наследия, но и которым удалось сохранить. Мы действительно отдаем себе отчет и всегда приятно впечатляемся тому удивлению зарубежной публики, которая смотрит и которая говорит: вот это – только у белорусов, вот это могут делать только белорусы.

Мы все прекрасно понимаем, что потенциал отрасли культуры выступает как мощный культурно-просветительский элемент и идеологический Илона Волынец:

Сейчас вся Беларусь обсуждает изменения в главный закон страны. Может быть, и у вас есть какие-то предложения? Павел Сапотько:

Мы все, безусловно, отслеживаем ситуацию в средствах массовой информации, что касается изменений, дополнений и различных альтернативных предложений в главный закон страны, Конституцию Республики Беларусь. Безусловно, основные тезисы, которые касаются культуры, в 15-й и 54-й статьях Конституции обозначены. Но в то же время иногда кажется, что культура должна более широко звучать как очень мощный элемент национальной безопасности нашего государства. Поэтому речь может идти только об усилении каких-то положений. Но, конечно же, мы все прекрасно понимаем и осознаем, что потенциал отрасли культуры, наших учреждений, наших деятелей, как и в целом явления социально-культурного сегмента, выступает как мощный культурно-просветительский элемент и идеологический. Ну и, безусловно, как определенный плацдарм национальной безопасности белорусского государства и важный фактор популяризации нашей страны за рубежом.