«Будет трибьют группы ABBA». Театр эстрады представит шоу мировых хитов ко Дню матери
14 октября на сцене Дворца Республики театр эстрады представит трибьют-шоу «Mama mia», где прозвучат мировые хиты в исполнении белорусских артистов.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель Молодежного театра эстрады – Владислава Артюковская и артист Молодежного театра эстрады – Дмитрий Никитин.
Чем будете удивлять в этом году?
Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
В первую очередь это большой праздник у нас в стране, мы традиционно его празднуем. Хотим сделать сюрприз для наших мам. Поэтому в этом году это не просто трибьют-шоу, это мировые хиты и поэтому оно так называется символично «Mama mia», потому что один из трибьютов – это будет трибьют группы ABBA.
Почему именно формат трибьют-шоу?
Владислава Артюковская:
Потому что это сейчас самое популярное в мире. Можно прийти и увидеть то, что мы когда-то любили те самые хиты, песни, которые мы поем все вместе, снова их увидеть на сцене.