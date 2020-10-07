Прямой эфир

«Будет трибьют группы ABBA». Театр эстрады представит шоу мировых хитов ко Дню матери

07 октября 2020 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

14 октября на сцене Дворца Республики театр эстрады представит трибьют-шоу «Mama mia», где прозвучат мировые хиты в исполнении белорусских артистов.  

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель Молодежного театра эстрады – Владислава Артюковская и артист Молодежного театра эстрады – Дмитрий Никитин. 

«Будет трибьют группы ABBA». Театр эстрады представит шоу мировых хитов ко Дню матери-1

Чем будете удивлять в этом году?

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
В первую очередь это большой праздник у нас в стране, мы традиционно его празднуем. Хотим сделать сюрприз для наших мам. Поэтому в этом году это не просто трибьют-шоу, это мировые хиты и поэтому оно так называется символично «Mama mia», потому что один из трибьютов – это будет трибьют группы ABBA.

«Будет трибьют группы ABBA». Театр эстрады представит шоу мировых хитов ко Дню матери-3

Почему именно формат трибьют-шоу?  

Владислава Артюковская:
Потому что это сейчас самое популярное в мире. Можно прийти и увидеть то, что мы когда-то любили те самые хиты, песни, которые мы поем все вместе, снова их увидеть на сцене.   

«Будет трибьют группы ABBA». Театр эстрады представит шоу мировых хитов ко Дню матери-5

Другие новости рубрики

Все новости
«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария
29 сентября 2020 09:24

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария

Скульптор Анатолий Артимович: «Если в Москве стоит князь Владимир, то в Витебске надо поставить княгиню Ольгу»
29 сентября 2020 07:06

Скульптор Анатолий Артимович: «Если в Москве стоит князь Владимир, то в Витебске надо поставить княгиню Ольгу»

Откуда на страницах белорусского Евангелия варяжские драконы? Посмотрите на эту уникальную рукопись
28 сентября 2020 19:33

Откуда на страницах белорусского Евангелия варяжские драконы? Посмотрите на эту уникальную рукопись