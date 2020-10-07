«Будет трибьют группы ABBA». Театр эстрады представит шоу мировых хитов ко Дню матери

Чем будете удивлять в этом году?

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:

В первую очередь это большой праздник у нас в стране, мы традиционно его празднуем. Хотим сделать сюрприз для наших мам. Поэтому в этом году это не просто трибьют-шоу, это мировые хиты и поэтому оно так называется символично «Mama mia», потому что один из трибьютов – это будет трибьют группы ABBA.