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Суми-э и икебана: в ботаническом саду открылась восточная выставка

08 октября 2020 21:12
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Новости Беларуси. В ботаническом саду открылась выставка творческих работ по искусству аранжировки цветов и японской живописи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Суми-э и икебана: в ботаническом саду открылась восточная выставка-1

В экспозиции – самые изящные представители осенней коллекции сада, хризантемы. Этими цветами и вдохновлялись авторы работ. Картины стилизованы под свитки и выполнены в японской технике суми-э, что означает «рисование тушью». А работа с цветами велась в восточной технике икебана.

Суми-э и икебана: в ботаническом саду открылась восточная выставка-4

Всего на выставке несколько десятков работ. Увидеть их можно до 11 ноября включительно.

Суми-э и икебана: в ботаническом саду открылась восточная выставка-7

Анатолий Ерышов, преподаватель кафедры языкознания и страноведения Востока БГУ:
Изначально они использовались как украшения-подношения Будде. Перед скульптурами, перед священными иконами ставились. Поэтому, естественно, они с сутью ставились – не просто как цветы, но в них вкладывалась какая-то философия. Она построена на третичной формуле, то есть там три элемента, три ветки. Каждая ветка символизирует небо, землю и человека.

# Выставки в Минске # Культура # Анатолий Ерышов # Фотофакт

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