Суми-э и икебана: в ботаническом саду открылась восточная выставка

В экспозиции – самые изящные представители осенней коллекции сада, хризантемы. Этими цветами и вдохновлялись авторы работ. Картины стилизованы под свитки и выполнены в японской технике суми-э, что означает «рисование тушью». А работа с цветами велась в восточной технике икебана.

Анатолий Ерышов, преподаватель кафедры языкознания и страноведения Востока БГУ:

Изначально они использовались как украшения-подношения Будде. Перед скульптурами, перед священными иконами ставились. Поэтому, естественно, они с сутью ставились – не просто как цветы, но в них вкладывалась какая-то философия. Она построена на третичной формуле, то есть там три элемента, три ветки. Каждая ветка символизирует небо, землю и человека.