«Я хорошо отношусь к современной музыке, но душа просит родного». Как участницы ансамбля делают модные народные синглы

Новости Беларуси. Когда забытые традиции возрождаются. Репортаж Ирины Недобоевой в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда забытые традиции возрождаются. Репортаж Ирины Недобоевой в программе «Неделя» на СТВ.
У «Соседей» из агрогородка Бацевичи символичное название. Народный коллектив объединил участниц из окрестных деревень. Поют о красоте родной природы, о трудолюбивых белорусах.
Оксана Карпова, участница ансамбля «Соседи»:
Я положительно отношусь к современной музыке, современным танцам. У меня дети слушают, и я с ними слушаю, и танцевать могу. Но душа просит родного, что когда-то было в детстве, на чем ты вырос. У меня песня была впитана с молоком матери. Свое, родное. Это наши корни, наше прошлое, это наша жизнь.
В сельском клубе все по-простому. Здесь нет места канделябрам и лепнине, но от этого у солисток энтузиазма не убавляется.
К творчеству «Соседей» не смогла остаться равнодушной и Людмила Щеглова. В худруке сельского дома культуры барышни в национальных костюмах открыли новые таланты. Людмила пишет стихи, а солистки трансформируют их в модные синглы.
Людмила Щеглова, культорганизатор Бацевичского дома культуры:
Посмотрите вокруг нас – какая природа красивая: золотые клены, леса, реки, поля, луга. Наверное, отсюда и вдохновение черпается. Творить что-то новое. Нигде чтобы такого не было, только у нас. Поэтому и стараемся.
Творчество «Соседей» по душе любителям народной музыки. Аплодисментами встречают и просят спеть на бис под аккомпанемент баяна.
Нина Петрусёва, участница ансамбля «Соседи»:
Мы столько лет уже выступаем на сцене и каждый раз волнуемся. Волнуемся за то, как нас примет зритель. И, конечно, очень приятно, как они воспринимают. Наши люди добрые, отзывчивые. Люди на селе вообще по природе добрые. Мне кажется, в городе немножко не так. Я не хочу обидеть горожан, но деревенские люди как-то попроще.
Народная песня людей объединяет, уверены и «Соседи», и «Купалочка». И тут не важно – городской ты житель или корни твои на селе. Белорусская земля богата историей, талантами и традициями, главное все это сберечь и приумножить. А нашим героям даже сегодня, в свой профессиональный праздник, отдыхать некогда – сцена в софитах и зритель в предвкушении.
Таланты начинают развивать уже у трёхлеток. Как в Кличеве возрождают белорусские культурные традиции (читайте здесь).