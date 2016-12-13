Прямой эфир

Такой кайф – выходить и быть облюбленной: Лолита о зрителях

13 декабря 2016 20:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Лолита Милявская:
Вы знаете, если б у меня не было моей работы, наверное, я бы сошла с ума. Потому что это – такой кайф: выходить и быть облюбленной, обласканной. Больше, чем в своей семье. Я имею в виду мою семью изначально: мама, папа, мужья и всё остальное, любовники.

Больше, чем зритель, меня никто не любил.

И я Вам скажу, что я пришла к выводу, что я – эгоист теперь. Я очень математично теперь отстраняю: «Вот вам это, а вот здесь я живу. И живу я, как я хочу. И, когда я не захочу, вот в ВАКС я засунула, а, ну-ка, давайте-ка без меня» 

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Звезды # Лолита

Другие новости рубрики

Все новости
Лолита: называю паразитов паразитами
13 декабря 2016 20:37

Лолита: называю паразитов паразитами

Лолита о молодых режиссёрах: какие-то курсы за мой счёт, но я не ругаю
13 декабря 2016 20:37

Лолита о молодых режиссёрах: какие-то курсы за мой счёт, но я не ругаю

Я её закрыла в кухне на ключик: за что Лолита не любит журналистов
13 декабря 2016 20:37

Я её закрыла в кухне на ключик: за что Лолита не любит журналистов