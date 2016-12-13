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Лолита: называю паразитов паразитами

13 декабря 2016 20:37
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Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Прошёл сложный концерт. Вы встаёте, вы понимаете, что впереди ещё один год, ещё один день, ещё одна трудная командировка. Что Вы себе говорите для того, чтобы найти силы?

Лолита Милявская:
Я могла бы забить, жить для себя. Из чувства ответственности я, конечно, понимаю, сколько на мне паразитов. И я отдаю себе отчёт в последнее время – называю паразитов паразитами. Паразиты в чём?

Из меня никто не тянет там деньги.

Но они так привыкли, что – эта позаботится, эта подумает. Эта обо всём подумает. Поэтому об «этой» думать  не надо.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Звезды # Лолита

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