Лолита о молодых режиссёрах: какие-то курсы за мой счёт, но я не ругаю

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Позвольте тогда в финале ещё вопрос про ещё одну Вашу популярную песню. Мне она очень нравится, но, когда я увидел клип, я был удивлён – вот эта «Шпилька-каблучок». Потому что я себе представлял, какой это будет клип – он будет инсценировать то, что в тексте. А там – дом престарелых. Это – Ваш разговор со старостью?

Лолита Милявская:

Вы знаете, я могу сказать – я не лезу туда, в чём я не понимаю. Я, конечно, могу сделать вид, и то – не могу вот правильно составить пальцы, как операторы. Что они там составляют…

У меня всё время что-то не так, я не вижу «картинку».

Поэтому я не могу сказать: «Знаете, что? Вот сейчас плюну. Вы все – идиоты, я сейчас буду снимать клип». Я – режиссёр драматический, я могу поставить действо внутри и на сцене. Я не вижу камеру и, поэтому, я не понимаю. Я отдаю себя молодёжи, все свои работы.

Даже, если они ошибаются, я вижу, что клип – ну, не ахти.

Я плачу деньги и говорю: «Ребята, опыт. Это – не страшно. Но, мне кажется – давайте так и так. Давайте что-нибудь искать, потому что тебе не хватает опыта работы с актёрами, ты сам должен видеть кадр, я его не вижу. Но ты, в отличие от меня, разберёшься». И это происходит – какие-то, наверное, курсы за мой счёт. И я не ругаю. Я просто говорю: «Здесь не хватает крупного плана, видишь, какого ты оператора взял? Ты снимаешь артистку, которая старше – тогда возьми оператора, у которого есть мозг и он должен выставить…»

Мне не нужна линза, я не прячу морщины, но в моём возрасте уже надо снимать глаза.

Лолита, но я-то Вас спрашиваю про идею клипа.

Лолита Милявская:

Я не лезу в это. В то, в чём я не разбираюсь. Я могу предложить идею, но потом всегда считаю, что моя идея хуже.