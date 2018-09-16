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«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры

16 сентября 2018 14:24
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Новости Беларуси. У столичной ратуши проходит День еврейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-1

В гастрономическом меню – маца и фалафель, в плей-листе – 7:40, скрипка и душевные еврейские мелодии, в толпе звучат легендарные народные шутки и сквозит радость теплых встреч.

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-4

Буквально через одного посетители уличного фестиваля в характерных головных уборах – шляпах и ермолках.

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-7

Развлечения на каждом квадратном метре: викторины, конкурсы и даже розыгрыш бесплатной путевки в Израиль.

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-10

Любители спортивного досуга попали на мастер-класс по израильскому искусству самообороны крав-мага.

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-13

Сотни гостей праздника смогли окунуться в многогранный мир еврейской культуры и истории.

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-16

Владимир Черницкий, председатель Союза еврейских общественных объединений и общин:
Я представлялся в Нью-Йорке, и там был эксперт из Брюсселя по антисемитизму. И нам с моей делегацией было заявлено, что сегодня условия для жизни в Беларуси для евреев одни из лучших в Европе.

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-19

Много знакомых людей, которых приятно повидать. Люди приехали из других городов Беларуси. Это как раз такое место, где мы можем обняться и рассказать немножко о себе.

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-22

Давид Старобинский, председатель общины:
У нас есть чолнт, оладушки, рыба фаршированная – все это находится в нашей палатке. Чолнт – это тот продукт, который кушают в Шаббат евреи.

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-25

В 2018 году минский День еврейской культуры приурочен к трем осенним еврейским национальным праздникам: Рош ха-Шана (Новый год), Йом Киппур (Судный день) и Суккот (дарование Торы).

«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры-28

# Фестиваль # Культура # Владимир Чернецкий # Григорий Абрамович # Фотофакт

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