«Такое место, где мы можем обняться»: в Верхнем городе проходит День еврейской культуры

Новости Беларуси. У столичной ратуши проходит День еврейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гастрономическом меню – маца и фалафель, в плей-листе – 7:40, скрипка и душевные еврейские мелодии, в толпе звучат легендарные народные шутки и сквозит радость теплых встреч.

Буквально через одного посетители уличного фестиваля в характерных головных уборах – шляпах и ермолках.

Развлечения на каждом квадратном метре: викторины, конкурсы и даже розыгрыш бесплатной путевки в Израиль.

Любители спортивного досуга попали на мастер-класс по израильскому искусству самообороны крав-мага.

Сотни гостей праздника смогли окунуться в многогранный мир еврейской культуры и истории.

Владимир Черницкий, председатель Союза еврейских общественных объединений и общин:

Я представлялся в Нью-Йорке, и там был эксперт из Брюсселя по антисемитизму. И нам с моей делегацией было заявлено, что сегодня условия для жизни в Беларуси для евреев одни из лучших в Европе.

Много знакомых людей, которых приятно повидать. Люди приехали из других городов Беларуси. Это как раз такое место, где мы можем обняться и рассказать немножко о себе.

Давид Старобинский, председатель общины:

У нас есть чолнт, оладушки, рыба фаршированная – все это находится в нашей палатке. Чолнт – это тот продукт, который кушают в Шаббат евреи.