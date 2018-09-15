Сармале, плацинды и обычаи свадьбы «нунта»: как прошёл день культуры Молдовы в Минске

Новости Беларуси. Сармале, плацинды и обычаи свадьбы «нунта». Белорусская столица продолжает добрую традицию праздников разных национальностей. На этот раз со своей культурой знакомят молдаване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем весь день удивляли минчан? Узнавала корреспондент Кристина Федорович.

Переместиться на день в Молдову, не покидая Минск, – это реальность. 15 сентября, несмотря на дождливую погоду, настроение у гостей праздника было солнечное.

Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт Главная ассоциация у гостей праздника с Молдовой – виноград. Это символ жизни молдавского народа. Зато в новинку минчанам и гостям столицы пришлись обычаи свадьбы «нунта».

Василий Семенюк, участник праздника национальной культуры Молдавии:

Когда молодая пара заключает брак, они берут себе как бы сказать… кураторов, если перевести на современный язык. Они сопровождают всю жизнь молодую семью. Посаженные мать с отцом, называются нанаши. И это самые почетные гости на любом празднике.

Молдавские пейзажи, конечно, привезти в Минск не удалось. Но стоит пройтись по туристическому порталу, и картины позволят прикоснуться к красотам природы. Кристина Федорович, СТВ:

Окончательно оказаться в Молдове поможет новинка этого дня культуры –этническое «Подворье». Это настоящая молдавская деревня.

Здесь же можно и попробовать, как говорится, страну на вкус. Мастер-классы по приготовлению национальных блюд: сармале и плацинды. Пока хозяйки запоминают рецепт, блюда разлетаются полным ходом.

Посол Молдовы: «Предостерегаю всех – очень осторожно пейте молодое вино» На протяжении всего дня главная сцена радовала гостей яркой программой. Это и выступления молдавских творческих коллективов, и поэтов, и танцевальные мастер-классы.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь:

За последние годы какой-то образовался вакуум в наших отношениях в части большего контакта людей, молдаван и белорусов. Вот эти мероприятия, которые мы организовываем здесь, в Минске, я полагаю, дадут импульс новым отношениям между нашими народами.