«Используем материалы жилого дома 1924 года»: партизанский лагерь реконструируют в Ивановском районе

Новости Беларуси. Новая точка на туристической карте: школьники из Ивановского района своими силами восстанавливают партизанский лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облик стоянки в самом сердце Полесья возвращают по крупицам. И большинство строений здесь уже приобрели реальные очертания. По следам партизан прошелся корреспондент Петр Бутрим.

Еще несколько лет назад этот клочок земли размером в два футбольных поля был заброшенным и забытым. О следах деятельности партизан в глуши леса пограничной зоны знали только историки да деревенские старожилы.

Сегодня работы по восстановлению стоянки идут полным ходом. Облик партизанского лагеря в самом сердце Полесья возвращают по крупицам.

Петр Бутрим, СТВ:

Такая штабная землянка, как правило, располагалась в центре лагеря, охранялась со всех сторон и имела до четырех выходов. И именно сюда стекалась вся оперативная информация от партизанской разведки.

История партизанского лагеря рядом с деревней Мохро на первых порах больше всего заинтересовала местных школьников – дело было во время похода. По сути, подростки и стали главными инициаторами реконструкции. Провели здесь несколько субботников, начали наводить исторические справки.

Максим Тямчик, ученик Мохровской средней школы:

Мы работали с документами Пинского регионального архива и нашего школьного музея. Когда мы нашли чертежи, мы принялись восстанавливать землянку.

Одно из строений будущего лагеря – жилую землянку – старшеклассники возводили, что называется, на голом энтузиазме: своими руками и почти без гвоздей. Учитель географии Михаил Кунаховец идеей возрождения стоянки также вдохновился и после университета решил вернуться на малую родину. Уверен: в родной глубинке реально соорудить колоритный туристический объект.

Михаил Кунаховец, учитель Мохровской средней школы:

Если это будет являться достопримечательностью у нас здесь, на нашей земле, то это один из путей, что наша родина будет жить. Важно, что навстречу пошли местные власти и лесхоз. Благодаря указу Президента в руки рабочих попали бревна пустующих и ветхих домов из заброшенного хутора.

При строительстве штабной землянки используем материалы жилого дома 1924 года постройки. Лагерь с сотнями партизан долгое время оставался для оккупантов неприступным. Знали о его расположении в нескольких километрах от деревни даже не все местные жители. Из тех, кто помнит, остались только двое. Роману Комзюку – 92, в отряде был связным. Во время выполнения задания тогда еще юношу немцы ранили в ногу.

Слава богу, что остался живой.