Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт

Новости Беларуси. 15 сентября центр Минска изобилует дарами из Молдовы. В Верхнем городе фестиваль культуры этой страны превратился в народную дегустацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости оценили качество напитков и выбрали лучшее. Изюминка праздника – этническое «Подворье».

Это настоящая молдавская деревня, где желающие смогли познакомиться с обычаями и попробовать страну на вкус.

Лариса Федоренко:

Впечатления прекрасные, потому что народы наши братские. Прекрасная обстановка, атмосфера, музыка. Весело!

Праздник продлится до позднего вечера. На протяжении дня еще можно стать зрителями большой творческой программы, познакомиться с обычаями молдавской свадьбы «Нунта».