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Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт

15 сентября 2018 14:16
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Новости Беларуси. 15 сентября центр Минска изобилует дарами из Молдовы. В Верхнем городе фестиваль культуры этой страны превратился в народную дегустацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт-1

Гости оценили качество напитков и выбрали лучшее. Изюминка праздника – этническое «Подворье».

Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт-4

Это настоящая молдавская деревня, где желающие смогли познакомиться с обычаями и попробовать страну на вкус.

Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт-7

Лариса Федоренко:
Впечатления прекрасные, потому что народы наши братские. Прекрасная обстановка, атмосфера, музыка. Весело!

Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт-10

Праздник продлится до позднего вечера. На протяжении дня еще можно стать зрителями большой творческой программы, познакомиться с обычаями молдавской свадьбы «Нунта».

Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт-13

На сцену выйдет и заслуженный деятель искусств Молдовы Нелли Чобану. Завершится фестиваль массовым флешмобом – исполнением народного танца хора.

# Беларусь-Молдова # Культура # Лариса Федоренко # Фотофакт

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