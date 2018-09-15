Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт

Новости Беларуси. 15 сентября центр Минска изобилует дарами из Молдовы. В Верхнем городе фестиваль культуры этой страны превратился в народную дегустацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 сентября центр Минска изобилует дарами из Молдовы. В Верхнем городе фестиваль культуры этой страны превратился в народную дегустацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости оценили качество напитков и выбрали лучшее. Изюминка праздника – этническое «Подворье».
Это настоящая молдавская деревня, где желающие смогли познакомиться с обычаями и попробовать страну на вкус.
Лариса Федоренко:
Впечатления прекрасные, потому что народы наши братские. Прекрасная обстановка, атмосфера, музыка. Весело!
Праздник продлится до позднего вечера. На протяжении дня еще можно стать зрителями большой творческой программы, познакомиться с обычаями молдавской свадьбы «Нунта».
На сцену выйдет и заслуженный деятель искусств Молдовы Нелли Чобану. Завершится фестиваль массовым флешмобом – исполнением народного танца хора.